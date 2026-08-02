Daniela Darcourt y la VERDADERA RAZÓN por la cual fue bajada del escenario en Barcelona

Nuevos testimonios dan un giro a la polémica de Daniela Darcourt . El youtuber Mario Colomina , quien asegura haber acompañado toda la gira europea del festival, reveló su versión de los hechos.

El escándalo que envolvió a Daniela Darcourt durante el festival Perú Salsa All Stars II en Barcelona sigue dando de qué hablar. Luego de que se viralizaran imágenes donde la cantante se retira molesta tras la interrupción de su presentación, surgieron diversas versiones sobre lo ocurrido. Sin embargo, ahora el creador de contenido español Mario Colomina asegura conocer de primera mano lo que desencadenó el conflicto.

Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, Colomina fue contratado para registrar contenido audiovisual de toda la gira europea y presenció de cerca el desarrollo de los conciertos. Por ello, decidió contar lo que, a su juicio, fue la verdadera razón por la que la intérprete terminó dejando el escenario antes de lo esperado.

¿Por qué habrían bajado a Daniela Darcourt del escenario?

De acuerdo con el youtuber, el festival en Barcelona comenzó con retraso debido a problemas de organización. Esto obligó a modificar los horarios para que todos los artistas pudieran presentarse dentro del tiempo permitido por el recinto, donde existía un límite para culminar el espectáculo.

Colomina afirmó que cada cantante disponía de aproximadamente 40 minutos de presentación y que todos respetaron ese tiempo. Sin embargo, sostuvo que Daniela Darcourt habría decidido extender su show con varias canciones adicionales, pese a que la producción le habría advertido en reiteradas ocasiones que su tiempo había concluido.

Siempre según el relato del español, la situación comenzó a tensarse cuando el retraso amenazaba con afectar las presentaciones de los artistas que aún esperaban su turno. Incluso aseguró que miembros de la organización evaluaron apagar el micrófono de la cantante para dar continuidad al evento.

El papel de Giovanna Valcárcel

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Giovanna Valcárcel cerca del escenario, hecho que generó numerosas críticas en redes sociales al creer que había sido ella quien ordenó retirar a la artista.

No obstante, Colomina sostuvo que la conductora solo intervino para advertirle a Daniela que la producción estaba evaluando cortarle el sonido si continuaba cantando. Según su versión, la intención habría sido evitar que la salsera viviera un momento aún más incómodo frente al público.

Daniela Darcourt rechaza esa versión

La cantante peruana no tardó en responder. A través de sus redes sociales, negó varios de los señalamientos realizados por Colomina y aseguró que él desconoce lo ocurrido detrás de cámaras.

Además, sostuvo que cuenta con conversaciones y pruebas que demostrarían que la organización modificó los horarios de las presentaciones y redujo el tiempo asignado a los artistas. También rechazó haber coordinado con otros cantantes para alterar el desarrollo del festival y anunció que ofrecerá su versión completa de los hechos en los próximos días.





Una polémica que sigue sin cerrarse

Hasta el momento, la organización del festival no ha emitido un pronunciamiento detallado que esclarezca lo ocurrido en Barcelona. Mientras tanto, el incidente continúa generando debate entre los seguidores de Daniela Darcourt, quienes se mantienen divididos entre la versión del youtuber español y la explicación brindada por la propia salsera.