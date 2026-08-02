Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡Luto en Nasca! Avioneta con 13 pasajeros se ESTRELLA y confirman que no hubo sobrevivientes

Daniela Darcourt y la VERDADERA RAZÓN por la cual fue bajada del escenario en Barcelona

Nuevos testimonios dan un giro a la polémica de Daniela Darcourt. El youtuber Mario Colomina, quien asegura haber acompañado toda la gira europea del festival, reveló su versión de los hechos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Darcourt y la VERDADERA RAZÓN por la cual fue bajada del escenario en Barcelona
    Exponen comportamiento de Daniela Darcourt durante concierto. | Composición Wapa
    Daniela Darcourt y la VERDADERA RAZÓN por la cual fue bajada del escenario en Barcelona

    El escándalo que envolvió a Daniela Darcourt durante el festival Perú Salsa All Stars II en Barcelona sigue dando de qué hablar. Luego de que se viralizaran imágenes donde la cantante se retira molesta tras la interrupción de su presentación, surgieron diversas versiones sobre lo ocurrido. Sin embargo, ahora el creador de contenido español Mario Colomina asegura conocer de primera mano lo que desencadenó el conflicto.

    Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, Colomina fue contratado para registrar contenido audiovisual de toda la gira europea y presenció de cerca el desarrollo de los conciertos. Por ello, decidió contar lo que, a su juicio, fue la verdadera razón por la que la intérprete terminó dejando el escenario antes de lo esperado.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Youtuber expone el TERRIBLE comportamiento de Daniela Darcourt durante show en Europa: "Cuando tiene que salir, no quiere"

    ¿Por qué habrían bajado a Daniela Darcourt del escenario?

    De acuerdo con el youtuber, el festival en Barcelona comenzó con retraso debido a problemas de organización. Esto obligó a modificar los horarios para que todos los artistas pudieran presentarse dentro del tiempo permitido por el recinto, donde existía un límite para culminar el espectáculo.

    Colomina afirmó que cada cantante disponía de aproximadamente 40 minutos de presentación y que todos respetaron ese tiempo. Sin embargo, sostuvo que Daniela Darcourt habría decidido extender su show con varias canciones adicionales, pese a que la producción le habría advertido en reiteradas ocasiones que su tiempo había concluido.

    Siempre según el relato del español, la situación comenzó a tensarse cuando el retraso amenazaba con afectar las presentaciones de los artistas que aún esperaban su turno. Incluso aseguró que miembros de la organización evaluaron apagar el micrófono de la cantante para dar continuidad al evento.

    El papel de Giovanna Valcárcel

    Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Giovanna Valcárcel cerca del escenario, hecho que generó numerosas críticas en redes sociales al creer que había sido ella quien ordenó retirar a la artista.

    No obstante, Colomina sostuvo que la conductora solo intervino para advertirle a Daniela que la producción estaba evaluando cortarle el sonido si continuaba cantando. Según su versión, la intención habría sido evitar que la salsera viviera un momento aún más incómodo frente al público.

    Daniela Darcourt rechaza esa versión

    La cantante peruana no tardó en responder. A través de sus redes sociales, negó varios de los señalamientos realizados por Colomina y aseguró que él desconoce lo ocurrido detrás de cámaras.

    Además, sostuvo que cuenta con conversaciones y pruebas que demostrarían que la organización modificó los horarios de las presentaciones y redujo el tiempo asignado a los artistas. También rechazó haber coordinado con otros cantantes para alterar el desarrollo del festival y anunció que ofrecerá su versión completa de los hechos en los próximos días.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: 'ECHAN' a Mark Vito del Perú y encargan el REGRESO a su país tras anunciar su nuevo cargo en medio de reencuentro con Keiko Fujimori


    Una polémica que sigue sin cerrarse

    Hasta el momento, la organización del festival no ha emitido un pronunciamiento detallado que esclarezca lo ocurrido en Barcelona. Mientras tanto, el incidente continúa generando debate entre los seguidores de Daniela Darcourt, quienes se mantienen divididos entre la versión del youtuber español y la explicación brindada por la propia salsera.

    Lo cierto es que el episodio se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira europea de la artista y todo apunta a que la controversia continuará mientras no exista una explicación definitiva por parte de los organizadores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Darcourt y la VERDADERA RAZÓN por la cual fue bajada del escenario en Barcelona
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    'ECHAN' a Mark Vito del Perú y encargan el REGRESO a su país tras anunciar su nuevo cargo en medio de reencuentro con Keiko Fujimori

    Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"

    Los tres grandes juicios que perdió Magaly Medina y las millonarias reparaciones que debió pagar

    Daniela Darcourt NO SE CALLA su VERDAD y ADVIERTE a youtuber español tras exponerla por ser 'echada' de show: "Tengo todos los mensajes"

    Yahaira Plasencia respalda a empresa que BAJÓ DEL ESCENARIO a Daniela Darcourt: "Son estrictos con..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;