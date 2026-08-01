¡Luto en Nasca! Avioneta con 13 pasajeros se ESTRELLA y confirman que no hubo sobrevivientes

La aeronave partió del aeropuerto de Pisco con destino a las icónicas Líneas y Geoglifos de Nasca. Tras el accidente y posterior incendio, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Una tragedia enluta a la región Ica. Una avioneta que realizaba un recorrido turístico se precipitó este viernes 1 de agosto en un terreno agrícola ubicado en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca. Tras el impacto, la aeronave quedó envuelta en llamas y las autoridades confirmaron que las 13 personas que iban a bordo perdieron la vida.

La aeronave, perteneciente a la empresa Aerodiana, había partido desde el aeropuerto de Pisco con destino a las Líneas y Geoglifos de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país. Sin embargo, por causas que aún son materia de investigación, sufrió un accidente alrededor de las 12.55 p. m.

Tragedia en Nasca: Municipalidad confirma la muerte de las 13 personas que viajaban en la avioneta

Mediante un comunicado oficial, la Municipalidad Provincial de Nasca informó que ninguno de los ocupantes de la aeronave logró sobrevivir al accidente. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que viene coordinando las acciones necesarias junto a las entidades competentes para atender la emergencia.

"La Municipalidad Provincial de Nasca expresa su profundo pesar por el accidente de la aeronave de la empresa Aerodiana y hace llegar sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas. La información oficial contrastada con la DGAC, la aeronave tenía como base de operaciones la ciudad de Pisco y despegó desde su aeropuerto para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca", se lee en su mensaje.

Municipalidad de Nasca se pronuncia

La comuna también precisó que la información sobre la aeronave fue corroborada con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a la empresa Aerodiana y operaba desde la ciudad de Pisco.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente de la avioneta en Nasca?

Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el siniestro no han sido determinadas oficialmente. Por ello, las autoridades competentes iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que pudieran existir.

En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Nasca recordó que será la autoridad aeronáutica la encargada de desarrollar las diligencias técnicas para conocer el origen de la tragedia.