Mark Vito presume el DESTACADO CARGO que recibió en medio de su encuentro con Keiko Fujimori en su juramentación: "El Ministerio de..."

Mark Vito volvió a ser noticia tras su asistencia a la juramentación de Keiko Fujimori, generando especulaciones sobre un posible nombramiento en el nuevo Gobierno del Perú.

Mark Vito revela el cargo que obtuvo en medio de su reencuentro con Keiko Fujimori en su juramentación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Mark Vito revela el cargo que obtuvo en medio de su reencuentro con Keiko Fujimori en su juramentación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Mark Vito volvió a captar la atención del público luego de asistir, junto a su pareja Leslie Echevarría, a las actividades oficiales realizadas tras la juramentación de su expareja Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Su presencia en la cena de Palacio de Gobierno y en el desfile militar despertó todo tipo de especulaciones, especialmente sobre un posible nombramiento dentro del nuevo Gobierno.

Ante los rumores, el empresario decidió pronunciarse con su característico sentido del humor y sorprendió al revelar cuál es el cargo que actualmente desempeña. ¿Se trata realmente de un puesto en el Estado? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué cargo recibió Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori?

La presencia de Mark Vito en los eventos protocolares organizados tras la investidura presidencial de Keiko Fujimori generó una ola de comentarios en redes sociales. El empresario asistió acompañado de su actual pareja, Leslie Echevarría, lo que alimentó las especulaciones sobre el motivo de su invitación.

Días después, ambos compartieron un video en redes sociales donde mostraron algunos momentos vividos durante esas actividades. En las imágenes, Leslie incluso llamó la atención a Mark Vito por intentar grabar contenidos para TikTok durante los actos oficiales, aunque finalmente ambos expresaron su deseo de volver a ser invitados a reuniones que ella calificó como encuentros de carácter familiar.

Más adelante, mientras conversaba con una trabajadora de la empresa liderada por su pareja, surgió una broma relacionada con un supuesto nombramiento ministerial.

“Mark, ¿qué haces aquí? Pensé que te habían dado el Ministerio de Trabajo por ser el hombre más trabajador del país”, le preguntó al empresario con un evidente sarcasmo.

Frente al comentario, Mark Vito descartó cualquier vínculo con un cargo público y aclaró que el único puesto que ocupa actualmente está relacionado con el negocio de su novia.

“Haces bromas que no te corresponden, cuéntame tú, ¿cuántos verdes han aumentado gracias a mi gestión como Gerente Comercial de la empresa de mi novia que enseña idiomas desde 60 céntimos?”, presumió dejando en claro que trabaja para la empresa de su novia, 'Only One Coin'.

De esta manera, el estadounidense reveló que se desempeña como gerente comercial de la academia de idiomas impulsada por Leslie Echevarría, despejando así los rumores que circulaban sobre un posible cargo dentro del Ejecutivo.

Mark Vito protagoniza divertido momento con Leslie Echevarría durante promoción de cursos

Tras la conversación, Mark Vito continuó participando en el video promocionando las ofertas y descuentos que ofrece la academia de idiomas de su pareja, destacando diversos cursos a precios accesibles.

No obstante, sus anuncios no convencieron del todo a Leslie Echevarría, quien reaccionó entre bromas asegurando que tantas promociones terminarían afectando las finanzas del negocio.

“Con todo esto, me vas a llevar a la quiebra”, comentó la empresaria. Por su parte, Mark Vito respondió manteniendo el tono humorístico de la conversación.