Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Samahara Lobatón se sincera y confiesa el DIFÍCIL DIAGNÓSTICO que enfrenta: "Tomo pastillas todos los días"

Samahara Lobatón sorprendió al revelar el difícil diagnóstico que enfrenta desde hace un tiempo y confesó que sigue un tratamiento médico diario para recuperar su bienestar emocional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón se sincera y confiesa el DIFÍCIL DIAGNÓSTICO que enfrenta: "Tomo pastillas todos los días"
    Samahara Lobatón confesó su diagnóstico y cómo lo trata | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Samahara Lobatón se sincera y confiesa el DIFÍCIL DIAGNÓSTICO que enfrenta: "Tomo pastillas todos los días"

    Samahara Lobatón decidió abrir su corazón y compartir uno de los aspectos más personales de su vida. La influencer habló con total honestidad sobre el proceso que viene atravesando para recuperar su bienestar emocional y explicó que, actualmente, su prioridad es enfocarse en su salud y en el cuidado de sus hijos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"

    ¿Qué diagnóstico recibió Samahara Lobatón?

    Durante una conversación en el pódcast de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug confesó que no tiene planes de iniciar una nueva relación sentimental, ya que considera que este es un momento para trabajar en sí misma y continuar con el tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida.

    En medio de la entrevista, Samahara Lobatón reveló que fue diagnosticada con ansiedad, trastorno límite de la personalidad (borderline) y depresión, condiciones por las que recibe atención especializada de manera permanente.

    La influencer explicó que sigue un tratamiento psiquiátrico, toma medicación diariamente y asiste a terapia psicológica como parte del proceso que viene realizando para fortalecer su estabilidad emocional y afrontar esta etapa de su vida.

    "Tengo ansiedad y tengo borderline, tomo pastillas todos los días. También tengo depresión (...) Estoy intentando sanar, estoy llevando mi tratamiento psiquiátrico, estoy buscando ayuda psicológica, pensando en mí y mis hijos", sostuvo.

    Asimismo, señaló que acudir a profesionales de la salud mental representó un paso importante para comenzar su proceso de recuperación. Según indicó, hoy concentra todos sus esfuerzos en sanar emocionalmente y ofrecerles un entorno estable a sus hijos, quienes se han convertido en el principal motor de su vida.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Madre de Nicola Porcella QUIEBRA SU SILENCIO por primera vez sobre polémica de su hijo con Angie Arizaga: "Yo sé realmente todo, pero..."

    Samahara Lobatón recuerda el duro momento que vivió tras el quiebre de su familia

    Durante la conversación, Samahara también reflexionó sobre uno de los episodios más complicados que ha enfrentado a nivel personal: el fin de su familia. La creadora de contenido reconoció que, durante mucho tiempo, interpretó esa situación como un fracaso, aunque aseguró que hoy la observa desde una perspectiva diferente gracias al trabajo emocional que viene realizando.

    Además, explicó que aún se encuentra sanando experiencias del pasado, especialmente aquellas relacionadas con su infancia, pues considera que ese proceso es fundamental para seguir creciendo tanto a nivel personal como familiar.

    "Fracasar en mi familia fue duro, yo lo vi como un fracaso en un momento", manifestó la influencer.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón se sincera y confiesa el DIFÍCIL DIAGNÓSTICO que enfrenta: "Tomo pastillas todos los días"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"

    Madre de Nicola Porcella QUIEBRA SU SILENCIO por primera vez sobre polémica de su hijo con Angie Arizaga: "Yo sé realmente todo, pero..."

    Hermana de Patricio Parodi ROMPE SU SILENCIO tras DURAS críticas contra decisión que tomó sobre su bebé de 4 meses: "No pensé que..."

    ¿Ya lo olvidó? Sheyla Rojas sorprende al lucirse de noche con nuevo galán tras polémico rompimiento con 'Sir Winston'

    Cati Caballero revela cómo se siente por convertirse en abuela a los 45 años: “Todavía me cuesta…”

    Lo más vistos en Farándula

    Mark Vito responde a Leslie Echevarría por su vestido rojo en la Parada Militar junto a Keiko Fujimori: "No lo uses de nuevo..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;