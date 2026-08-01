Samahara Lobatón sorprendió al revelar el difícil diagnóstico que enfrenta desde hace un tiempo y confesó que sigue un tratamiento médico diario para recuperar su bienestar emocional.

Samahara Lobatón confesó su diagnóstico y cómo lo trata | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Samahara Lobatón confesó su diagnóstico y cómo lo trata | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Samahara Lobatón decidió abrir su corazón y compartir uno de los aspectos más personales de su vida. La influencer habló con total honestidad sobre el proceso que viene atravesando para recuperar su bienestar emocional y explicó que, actualmente, su prioridad es enfocarse en su salud y en el cuidado de sus hijos.

¿Qué diagnóstico recibió Samahara Lobatón?

Durante una conversación en el pódcast de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug confesó que no tiene planes de iniciar una nueva relación sentimental, ya que considera que este es un momento para trabajar en sí misma y continuar con el tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida.

En medio de la entrevista, Samahara Lobatón reveló que fue diagnosticada con ansiedad, trastorno límite de la personalidad (borderline) y depresión, condiciones por las que recibe atención especializada de manera permanente.

La influencer explicó que sigue un tratamiento psiquiátrico, toma medicación diariamente y asiste a terapia psicológica como parte del proceso que viene realizando para fortalecer su estabilidad emocional y afrontar esta etapa de su vida.

"Tengo ansiedad y tengo borderline, tomo pastillas todos los días. También tengo depresión (...) Estoy intentando sanar, estoy llevando mi tratamiento psiquiátrico, estoy buscando ayuda psicológica, pensando en mí y mis hijos", sostuvo.

Asimismo, señaló que acudir a profesionales de la salud mental representó un paso importante para comenzar su proceso de recuperación. Según indicó, hoy concentra todos sus esfuerzos en sanar emocionalmente y ofrecerles un entorno estable a sus hijos, quienes se han convertido en el principal motor de su vida.

Samahara Lobatón recuerda el duro momento que vivió tras el quiebre de su familia

Durante la conversación, Samahara también reflexionó sobre uno de los episodios más complicados que ha enfrentado a nivel personal: el fin de su familia. La creadora de contenido reconoció que, durante mucho tiempo, interpretó esa situación como un fracaso, aunque aseguró que hoy la observa desde una perspectiva diferente gracias al trabajo emocional que viene realizando.

Además, explicó que aún se encuentra sanando experiencias del pasado, especialmente aquellas relacionadas con su infancia, pues considera que ese proceso es fundamental para seguir creciendo tanto a nivel personal como familiar.