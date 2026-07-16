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Acusan a Samahara Lobatón de desaparecerse y dejar una deuda sin pagar: “Más de seis meses…”

Tras su salida de 'La Granja VIP' y el éxito de facturación, Samahara Lobatón es acusada de deber dinero desde hace más de seis meses.

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    Acusan a Samahara Lobatón de desaparecerse y dejar una deuda sin pagar: “Más de seis meses…”
    Samahara Lobatón en el OJO DE LA TORMENTA por deber FUERTE suma de dinero y DESAPARECERSE: "Más de seis meses y no pagas ni un dólar" | Diario El Popular
    Acusan a Samahara Lobatón de desaparecerse y dejar una deuda sin pagar: “Más de seis meses…”

    Tras mostrar cómo factura exitosamente con eventos como el SAM FEST 2, ser la imagen de distintas marcas y recibir propuestas para otro reality internacional, la hija de Melissa Klug ahora se encuentra en medio de un nuevo escándalo por deudas pendientes. ¿A qué cantidad debe hacer frente?

    Samahara Lobatón en el centro de la polémica por deuda económica y desaparición

    Samahara Lobatón se enfrenta a otro conflicto. La hija de Abel Lobatón ha estado generando ingresos en redes sociales, podcasts y televisión tras dejar 'La Granja VIP' y posicionarse como favorita.

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    En su primer evento de SAM FEST, varios usuarios la acusaron de "estafa" tras no contratar a una granja prometida ni ofrecer reembolsos.

    Poco después, surgió otra controversia cuando un individuo conocido como 'Rayser' la denunció públicamente por no pagarle desde el 2025.

    Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por deber fuerte suma de dinero y desaparecerse
    Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por deber fuerte suma de dinero y desaparecerse

    'La Mana', conocida influencer, expone que él es experto en recuperar y verificar cuentas en redes como TikTok e Instagram. Samahara, quien ha anunciado bloqueos de sus cuentas, probablemente contrató sus servicios, pero nunca hizo el pago acordado.

    “Que alguien le diga a Samahara Lobatón que me conteste el WhatsApp. Hoy es 15 y estoy detrás de mi pago desde diciembre 2025. Han pasado más de seis meses y no he recibido ni un dólar”, publicó en Instagram.

    Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por deber fuerte suma de dinero y desaparecerse
    Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta por deber fuerte suma de dinero y desaparecerse
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    Hasta el momento, Samahara no se ha pronunciado y se desconoce si ha intentado resolver el problema, mientras el reclamante afirma que no recibe respuesta.

    Recordemos que no es su primer enfrentamiento con rumores de deudas: en 2023 se la acusó de quedarse con S/5 mil de una junta y, en 2022, de no devolver dinero por mercadería adquirida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Acusan a Samahara Lobatón de desaparecerse y dejar una deuda sin pagar: “Más de seis meses…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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