¿Se olvidó de él? Keiko Fujimori sorprendió al no mencionar a Kenji en su discurso y DETALLE generó especulaciones

¿Se olvidó de él? Keiko Fujimori sorprendió al no mencionar a Kenji en su discurso y DETALLE generó especulacionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante la celebración de la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031, se produjeron varios momentos que dieron mucho de qué hablar entre los usuarios. En su discurso, después de obtener el documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), agradeció a quienes la han acompañado en su camino, tanto político como personal.
Kenji no fue mencionado por Keiko en su discurso de agradecimiento
Durante su alocución, Keiko Fujimori hizo referencia a sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, y dedicó un agradecimiento particular a su hermana Sachi por su apoyo incondicional. También tuvo palabras de cariño para sus hijas. No obstante, no mencionó a su hermano Kenji, un aspecto que rápidamente fue notado por muchos usuarios en redes sociales.
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En ese fragmento de su intervención, la líder de Fuerza Popular expresó: "Papá, mamá, siempre los tengo en mi corazón. (...) A Sachi, que se encuentra aquí, gracias por apoyarme cuando las cosas parecían más complicadas. A mis hijas Kyara y Kaori. Ustedes han crecido enfrentando situaciones que ninguna familia querría vivir".
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La omisión de Kenji Fujimori sorprendió debido a los antecedentes políticos entre ambos. En el 2021, el excongresista públicamente mostró su apoyo a la presidencia de su hermana. Sin embargo, en esta última campaña electoral, se distanció de Fuerza Popular y pidió no ser asociado con la agrupación dirigida por Keiko Fujimori.
Después de la ceremonia, muchos usuarios comenzaron a comentar la ausencia. Algunos mensajes destacaban: "¿Será que no lo perdonó?", "un gesto claro de desprecio, ni lo saludó", "Kenji sabe toda la verdad" y "habrá repercusiones por sus actos". Otros internautas debatían sobre la situación actual entre ambos y recordaban las discrepancias políticas que han tenido en los últimos años.