Natalia Segura e Ignacio Baladán enfrentaron el terremoto con su bebé y revelan qué ocurrió: “El vidrio se…”

Natalia Segura e Ignacio Baladán describen los momentos difíciles que enfrentaron junto a su bebé en su casa en Colombia, donde se sintió un fuerte sismo de 7,4 grados. ¿Cuál es su situación actual?

Natalia Segura e Ignacio Baladán, quienes ahora están residiendo en Colombia, se mostraron muy afectados después del intenso sismo de 7,4 grados que sacudió al país el 10 de agosto por la mañana. Este movimiento telúrico se sintió intensamente en ciudades grandes como Bogotá y Cali, y también alcanzó regiones de países vecinos como Quito, Ecuador, y Panamá. La pareja regresó a Colombia tras una breve visita a Perú y compartió detalles de lo vivido durante el temblor junto a su hijo pequeño. ¿Se produjeron daños?

Natalia Segura e Ignacio Baladán lidiaron con el terror en su hogar en Colombia por un sismo de 7,4

Durante la mañana del lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 afectó Colombia, siendo sentido con alta intensidad en las principales ciudades del país. El Servicio Geológico Colombiano indicó que el temblor también fue percibido en varias áreas de naciones cercanas, como en Quito, dentro de Ecuador, y en varios sectores de Panamá.

El informe oficial señaló que el fuerte sismo impactó ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. La fuerza y duración del temblor causaron gran ansiedad en la población, mientras en redes sociales comenzaron a difundirse videos que mostraban los efectos del terremoto e imágenes de colapsos de estructuras, similares a los observados en Venezuela.

Con ello, muchos mostraron preocupación por personas que residían en ese país. Natalia Segura, pareja de Ignacio Baladán, fue la primera en hablar ya que estaba junto a él y su bebé en su domicilio durante el movimiento sísmico.

Natalia Segura e Ignacio Baladán lidiaron con momentos de terror en su hogar en Colombia por sismo de 7,4

Relató que, mientras se encontraba en el baño, todo comenzó a moverse y se preocupó por la seguridad de su hijo al no poder protegerlo y ver cómo se movía el vidrio del lugar. Preocupada, gritó a Baladán para que resguardara al pequeño.

“Jamás había vivido un temblor tan horrible, de hecho, apenas me había levantado, Nacho estaba ya con el pequeño que acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando comienzo a notar que el vidrio del baño empieza a temblar, pero yo estaba sin ropa, pensando en ponerme el pijama, empecé a gritar ‘amor, el niño’, él ya estaba con el pequeño, gracias a Dios. Una vez le manifesté a él que, si alguna vez sucede algo, como un fuerte sismo o un terremoto, que corran con el niño, no me esperen,” relató.

Terremoto en Colombia.

La Segura expresó la fuerte agitación que experimentó debido a su condición en cadera y piernas, donde fue herida por una bala, lo que dificulta su movilidad. Esta conmoción emocional intensificó su incapacidad de moverse y finalmente se quedó inmóvil durante el sismo.