Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¿Quién fue doña Chavela, la madre de Carlos Alcántara que conquistó a todos en ¡Asu Mare!?

Doña Chavela, madre de Carlos Alcántara, fue la gran inspiración detrás de '¡Asu Mare!'. Conoce su historia, su sacrificio y las enseñanzas que marcaron la vida del actor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Quién fue doña Chavela, la madre de Carlos Alcántara que conquistó a todos en ¡Asu Mare!?
    Conoce a la mujer detrás de 'Asu Mare'. | Composición Wapa
    ¿Quién fue doña Chavela, la madre de Carlos Alcántara que conquistó a todos en ¡Asu Mare!?

    Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela, fue mucho más que la madre de Carlos Alcántara. Su carácter, sacrificio y sentido del humor terminaron inspirando gran parte de las historias que el actor llevó al teatro y posteriormente al cine con '¡Asu Mare!'.

    Doña Chavela falleció el domingo 9 de agosto de 2026 y su hijo la despidió con un emotivo mensaje: "Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola".

    wapa.pe

    LEE MÁS: Carlos Alcántara anuncia la MUERTE de su madre con desgarrador mensaje: "Gracias mamita preciosa"

    Doña Chavela sacó adelante sola a su familia

    Madre de Carlos, José y Fernando, trabajó durante aproximadamente 45 años en la Compañía Peruana de Teléfonos y asumió gran parte de la responsabilidad de mantener a sus hijos.

    Alcántara siempre reconoció el esfuerzo de su madre y también la influencia que tuvo en su carrera artística.

    "Por ella aprendí el fútbol, cantar, actuar, todo", afirmó.

    Desde pequeño, Chavela lo animaba a bailar, cantar e imitar personajes durante las reuniones familiares. Incluso fue ella quien despertó en él la admiración por Raphael.

    "Desde chiquito mi madre hizo que en las fiestas y reuniones me ponga a bailar, imite a Raphael", recordó.

    Carlos Alcántara compartió un mensaje de despedida a su madre.
    Carlos Alcántara compartió un mensaje de despedida a su madre.

    La verdadera inspiración detrás de '¡Asu Mare!'

    Cuando Carlos comenzó a contar sus historias familiares en el escenario, doña Chavela tomó con humor la manera en que era representada.

    "A ella le gusta. Siempre que va a ver mis shows me dice: ‘Yo no era así, era peor’", contó el actor.

    La propia Chavela también reconoció que había sido una madre exigente. "Sí y bastante fuerte. Es que he trabajado toda mi vida, como 45 años", manifestó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"

    A pesar de ello, destacó que el vínculo con sus hijos siempre estuvo basado en el respeto. "Yo creo que la confianza, la energía sobre todo y también el respeto. A pesar de las cosas que cuenta en la cinta, la verdad es que hubo siempre mucho respeto".

    Con el éxito de '¡Asu Mare!', doña Chavela también se convirtió en una figura querida por el público. Incluso bromeaba con continuar la saga si Carlos no lo hacía: "Ya le he dicho que tiene que seguir haciendo esto. Si no lo hace él, lo hago yo".

    Su historia quedó ligada para siempre a una de las películas más exitosas del cine peruano y, sobre todo, al recuerdo de una madre que convirtió el sacrificio y el humor en parte esencial de la vida de sus hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién fue doña Chavela, la madre de Carlos Alcántara que conquistó a todos en ¡Asu Mare!?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Natalia Segura e Ignacio Baladán enfrentaron el terremoto con su bebé y revelan qué ocurrió: “El vidrio se…”

    Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    ¡PUSO LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES! Keiko Fujimori responde en vivo a quienes la llaman “suegra” y defiende a sus hijas: “No pueden decirme”

    Lo más vistos en Farándula

    Mario Hart anuncia que recibió DELICADO diagnóstico de un TUMOR en la cabeza: "Dolores muy fuertes"

    César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."

    ¿Esposo de Ethel 'ARREMETE' contra Janet Barboza y SE BURLA tras exponer chats de la conductora? "Algunas amigas tuyas han abusado del botox"

    ¡NO SE ESCONDE! Janet Barboza CONFIRMA que está ENAMORADA y YA VIVE con arquitecto menor que ella: ¿cuántos años le lleva a su 'moreno'?

    Carlos Alcántara se refirió sobre su primer encuentro con Shirley Arica: “Ya no estoy para juegos”

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;