¿Quién fue doña Chavela, la madre de Carlos Alcántara que conquistó a todos en ¡Asu Mare!?

Doña Chavela, madre de Carlos Alcántara , fue la gran inspiración detrás de '¡Asu Mare!'. Conoce su historia, su sacrificio y las enseñanzas que marcaron la vida del actor.

Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela, fue mucho más que la madre de Carlos Alcántara. Su carácter, sacrificio y sentido del humor terminaron inspirando gran parte de las historias que el actor llevó al teatro y posteriormente al cine con '¡Asu Mare!'.

Doña Chavela falleció el domingo 9 de agosto de 2026 y su hijo la despidió con un emotivo mensaje: "Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola".

Doña Chavela sacó adelante sola a su familia

Madre de Carlos, José y Fernando, trabajó durante aproximadamente 45 años en la Compañía Peruana de Teléfonos y asumió gran parte de la responsabilidad de mantener a sus hijos.

Alcántara siempre reconoció el esfuerzo de su madre y también la influencia que tuvo en su carrera artística.

"Por ella aprendí el fútbol, cantar, actuar, todo", afirmó.

Desde pequeño, Chavela lo animaba a bailar, cantar e imitar personajes durante las reuniones familiares. Incluso fue ella quien despertó en él la admiración por Raphael.

"Desde chiquito mi madre hizo que en las fiestas y reuniones me ponga a bailar, imite a Raphael", recordó.

Carlos Alcántara compartió un mensaje de despedida a su madre.

La verdadera inspiración detrás de '¡Asu Mare!'

Cuando Carlos comenzó a contar sus historias familiares en el escenario, doña Chavela tomó con humor la manera en que era representada.

"A ella le gusta. Siempre que va a ver mis shows me dice: ‘Yo no era así, era peor’", contó el actor.

La propia Chavela también reconoció que había sido una madre exigente. "Sí y bastante fuerte. Es que he trabajado toda mi vida, como 45 años", manifestó.

A pesar de ello, destacó que el vínculo con sus hijos siempre estuvo basado en el respeto. "Yo creo que la confianza, la energía sobre todo y también el respeto. A pesar de las cosas que cuenta en la cinta, la verdad es que hubo siempre mucho respeto".

Con el éxito de '¡Asu Mare!', doña Chavela también se convirtió en una figura querida por el público. Incluso bromeaba con continuar la saga si Carlos no lo hacía: "Ya le he dicho que tiene que seguir haciendo esto. Si no lo hace él, lo hago yo".