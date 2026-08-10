Caso La Bella Luz: exdirector continúa NO HABIDO mientras surgen NUEVOS TESTIMONIOS sobre presunto acoso

César Sánchez Chavesta continúa sin ser detenido tras la denuncia de Naldy Saldaña , con exintegrantes de La Bella Luz agregando sus relatos sobre el asunto.

El caso que involucra a César Sánchez Chavesta, antiguo director musical de La Bella Luz, sigue suscitando controversia. El músico fue acusado por la cantante Naldy Saldaña de presuntos tocamientos inapropiados; sin embargo, no ha sido detenido ni se le ha impuesto prohibición de salida del país.

La demanda se presentó en junio de 2026, junto con un video que Saldaña registró como prueba, alegando que los incidentes ocurrieron en una casa en Ate. Saldaña solicitó revisar la cámara de seguridad antes de grabar el material que mostró como evidencia.

Mientras el Ministerio Público prosigue con la investigación, Sánchez Chavesta sigue sin ser localizado públicamente. La Fiscalía también convocó al propietario de la orquesta, Óscar Custodio, como testigo del caso.

Testimonios de exmiembros respaldan la denuncia de Naldy Saldaña

A la acusación de la cantante se añadieron testimonios de exmiembros de la orquesta. Brenda Campos, quien estuvo en La Bella Luz entre 2005 y 2006, afirmó haber sido víctima de conductas inapropiadas del exdirector.

Según su versión, Sánchez Chavesta la tocó durante una actuación y usó insultos despectivos para referirse a ella y a otras bailarinas.

Otra exintegrante, Sharon Vergara, reveló que el músico intentó tocarla y besarla en varias ocasiones. Ambas mencionaron que, a pesar de informar sobre estos incidentes, no se tomaron medidas contra el director, llevándolas a alejarse de la agrupación.

Sánchez Chavesta responde tras conocerse la denuncia

Luego de conocerse la denuncia de Naldy Saldaña, el exdirector musical se reunió con los miembros de la orquesta y emitió una advertencia polémica.

“Aléjense bien de la casa de donde comen, porque en este mundo todo da vueltas, y si hablas mal de quien te da de comer, te irá prácticamente mal” expresó.

La esposa del acusado rechazó la versión de Saldaña y afirmó que la cantante mantenía una relación clandestina con Sánchez Chavesta, asegurando que los actos denunciados fueron consensuados.

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, cuestionó los relatos de las exintegrantes calificándolos de competencia desleal.

Consecuencias para La Bella Luz tras el escándalo

El escándalo también ha tenido impacto en la actividad de la agrupación. Con el caso en el frente de atención, varios contratos se cancelaron, y una miniserie basada en la historia de La Bella Luz fue suspendida.

Además, Sunafil podría considerar sanciones a la empresa debido a la gravedad de las acusaciones y el número de trabajadoras involucradas en los testimonios.

A pesar de que la banda anunció la suspensión de sus eventos, La Bella Luz realizó un espectáculo en Tarapoto el último fin de semana.

En medio de la controversia, Óscar Custodio anunció que paulatinamente dejará la dirección del grupo en manos de su hijo, de 22 años.