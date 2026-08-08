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Lionel Messi enfrenta duro momento familiar tras el fallecimiento de su padre a los 68 años

Lionel Messi, el líder de la selección argentina enfrenta una triste noticia: su padre murió en una clínica de Rosario.

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    Lionel Messi enfrenta duro momento familiar tras el fallecimiento de su padre a los 68 años
    Papá de Lionel Messi falleció a los 68 años.
    Lionel Messi enfrenta duro momento familiar tras el fallecimiento de su padre a los 68 años

    Jorge Horacio Messi, padre y agente de Lionel Messi, falleció el viernes por la noche a los 68 años en un sanatorio privado de Rosario. El argentino estaba hospitalizado desde hacía semanas, enfrentando una enfermedad seria y prolongada.

    Su ausencia deja una marca imborrable entre los allegados más cercanos del líder de la Selección Argentina y provoca un profundo pesar en el ámbito deportivo internacional, donde su figura fue valorada como el apoyo constante detrás de la trayectoria del astro rosarino.

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    La noticia adquiere un tinte más conmovedor al evocar las palabras del mismo Lionel Messi durante el reciente Mundial 2026.

    En medio del torneo continental, al ser interrogado tras un encuentro crucial sobre las emociones presentes en el equipo, el capitán habló del difícil momento que vivía su círculo cercano: "La verdad que por la familia más que nada, porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene y me hace estar feliz".

    Aquellas palabras reflejaban la dura prueba de salud que afrontaba su padre mientras él defendía la camiseta albiceleste.

    La influencia de Jorge va más allá de la relación padre-hijo. Fue el impulso fundamental desde los inicios de Lionel en las inferiores de Newell's Old Boys y el gestor clave del traslado a España cuando el FC Barcelona se ofreció a financiar el tratamiento de hormonas de crecimiento que alteró la historia del fútbol mundial.

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    Durante más de dos décadas, manteniendo un perfil bajo y lejos del ojo público, gestionó los contratos, alianzas comerciales e imagen de su hijo, estando a su lado en momentos de gran éxito. Diversos clubes, futbolistas y federaciones han comenzado a enviar sus condolencias a la familia Messi, que se prepara para despedirlo en la intimidad de su Rosario natal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lionel Messi enfrenta duro momento familiar tras el fallecimiento de su padre a los 68 años
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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