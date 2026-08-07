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Silvia Cornejo genera sospechas de embarazo tras las imágenes que presentó Magaly Medina

Magaly Medina desató rumores sobre un posible embarazo de Silvia Cornejo tras analizar imágenes de sus vacaciones junto a Jean Paul Gaboto.

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    Silvia Cornejo genera sospechas de embarazo tras las imágenes que presentó Magaly Medina
    Silvia Cornejo reaparece con su esposo y una posible pancita. | Composición Wapa | Captura de Magaly Tv: la firme.
    Silvia Cornejo genera sospechas de embarazo tras las imágenes que presentó Magaly Medina

    Silvia Cornejo volvió a generar comentarios luego de aparecer junto a Jean Paul Gaboto durante unas vacaciones familiares en Argentina. Las imágenes difundidas en Magaly TV La Firme despertaron rumores sobre un posible embarazo debido a un aparente cambio en la figura de la exconductora. Hasta el momento, ni Cornejo ni Gaboto han confirmado estas versiones.

    Magaly Medina comenta supuesto embarazo de Silvia Cornejo

    Durante su programa del 6 de agosto, Magaly Medina llamó la atención sobre la apariencia de la exreina de belleza.

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    "Silvia Cornejo la hemos visto últimamente luciendo un poquito más cachetoncita y con una pancita reveladora. Y por lo que nos preguntamos: ¿estará en la dulce espera? ¿Estará ella esperando bebé de Jean Paul Gaboto? Este hombre que nada más hace poco, en octubre del año 2025, del año pasado, estaba sacando los pies del plato nuevamente", comentó.

    El informe mostró imágenes de la pareja durante una visita al estadio de Boca Juniors junto a su hijo y puso especial atención en la silueta de Cornejo.

    "Ellos compartiendo en familia, pero nosotros, que no nos quedamos quietos, notamos una forma extraña en la pancita de Silvia. A ver, repita, míster director. Esa curvatura, esas caderas. No me digas que la cigüeña visitó a la Cornejo de nuevo, mano", indicó el informe.

    Fotos de Silvia Cornejo aumentan las sospechas

    El programa también analizó recientes fotografías publicadas por Silvia Cornejo y aseguró que la exconductora estaría evitando mostrar directamente su abdomen.

    "Todo hace indicar que esa pancita no es indigestión, gases o exceso de carne, porque nosotros nos pusimos al toque a chequear cada movimiento de la exconductora y resulta que ella en todas las instantáneas trata de que no se le vea la barriguita", mencionó la voz del reportaje.

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    Además, Magaly recordó los problemas que anteriormente enfrentó la pareja por la presencia de Analía Jiménez, expareja de Gaboto.

    "Y sin embargo, ahora la vemos a ella con una pancita, porque ya la hemos visto junto a Jean Paul Gaboto varias veces juntos como familia, aparentemente reconciliados y bien. Y ahora estaría ella esperando un nuevo bebé, el segundo que tendría con Jean Paul Gaboto, porque recordemos que él tiene otro hijo, claro, con Analía Jiménez también", comentó.

    Por ahora, el supuesto embarazo continúa siendo solo un rumor, pues Silvia Cornejo y Jean Paul Gaboto no se han pronunciado públicamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Silvia Cornejo genera sospechas de embarazo tras las imágenes que presentó Magaly Medina
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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