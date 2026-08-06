El personal de Serenazgo intervino rápidamente tras el reporte, logrando recuperar el dinero de la turista. | Foto: composición LR

El personal de Serenazgo intervino rápidamente tras el reporte, logrando recuperar el dinero de la turista. | Foto: composición LR

Una visitante ecuatoriana informó sobre un supuesto cobro inadecuado por fotografiarse con una alpaca en el Centro Histórico de Cusco. Esto ocurrió la tarde del 4 de agosto en la calle Márquez, donde la turista solicitó asistencia al personal de Serenazgo indicando que le solicitaron S/50 por el servicio.

La Municipalidad Provincial de Cusco indicó que, tras recibir el reporte, se inició un operativo para localizar al implicado. La acción permitió recuperar el monto entregado a la extranjera, quien finalmente optó por no presentar una denuncia legal ante las autoridades.

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Según los comunicados oficiales, agentes de Serenazgo que patrullaban la zona colaboraron con las unidades catorce, 16 y 10, además de la Central de Monitoreo, para identificar a la persona que realizó el cobro. La intervención tuvo lugar pocos minutos después de que la turista solicitara ayuda.

Identificada la persona involucrada, el personal municipal logró que se devolviera el dinero a la turista. La visitante ecuatoriana agradeció la rápida respuesta de los serenos y confirmó que no proseguiría con acciones legales, cerrando el caso sin requerir más intervención policial.

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Tras el suceso, la Municipalidad Provincial de Cusco reiteró su compromiso de mantener vigentes los operativos de vigilancia en áreas con alta concentración de visitantes para gestionar emergencias y prevenir inconvenientes que impacten la experiencia de los turistas. Estas medidas forman parte del patrullaje continuo en múltiples ubicaciones del Centro Histórico.