Le cobraron S/50 por una foto con una alpaca en Cusco: Serenazgo intervino y recuperó el dinero al turistaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una visitante ecuatoriana informó sobre un supuesto cobro inadecuado por fotografiarse con una alpaca en el Centro Histórico de Cusco. Esto ocurrió la tarde del 4 de agosto en la calle Márquez, donde la turista solicitó asistencia al personal de Serenazgo indicando que le solicitaron S/50 por el servicio.
La Municipalidad Provincial de Cusco indicó que, tras recibir el reporte, se inició un operativo para localizar al implicado. La acción permitió recuperar el monto entregado a la extranjera, quien finalmente optó por no presentar una denuncia legal ante las autoridades.
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Serenazgo de Cusco actúa tras denuncia de turista por cobro de S/50 por foto con alpaca
Según los comunicados oficiales, agentes de Serenazgo que patrullaban la zona colaboraron con las unidades catorce, 16 y 10, además de la Central de Monitoreo, para identificar a la persona que realizó el cobro. La intervención tuvo lugar pocos minutos después de que la turista solicitara ayuda.
Identificada la persona involucrada, el personal municipal logró que se devolviera el dinero a la turista. La visitante ecuatoriana agradeció la rápida respuesta de los serenos y confirmó que no proseguiría con acciones legales, cerrando el caso sin requerir más intervención policial.
Ayuntamiento de Cusco devuelve dinero a turista y reafirma compromiso con turismo seguro
Tras el suceso, la Municipalidad Provincial de Cusco reiteró su compromiso de mantener vigentes los operativos de vigilancia en áreas con alta concentración de visitantes para gestionar emergencias y prevenir inconvenientes que impacten la experiencia de los turistas. Estas medidas forman parte del patrullaje continuo en múltiples ubicaciones del Centro Histórico.
Además, el gobierno municipal instó a evitar prácticas que perjudican la imagen de la ciudad o el bienestar de los animales usados en actividades turísticas. Se recordó que cualquier incidente puede ser reportado a través del WhatsApp 939 654 115 o llamando al (084) 214734, ambos disponibles para emergencias.