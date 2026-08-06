Shirley Cherres ROMPE EN LLANTO al revelar su ÚLTIMA conversación con Víctor Angobaldo: "Hace dos semanas"

Shirley Cherres , visiblemente conmovida, recordó su conexión con Angobaldo y mencionó que hablaron tan solo dos semanas antes de su muerte .

Shirley Cherres recuerda última charla con Víctor Angobaldo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Shirley Cherres recuerda última charla con Víctor Angobaldo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

El fallecimiento del empresario Víctor Angobaldo sigue causando impacto entre quienes compartieron con él momentos importantes. Entre ellos se encuentra Shirley Cherres, quien ha reaparecido para expresar el profundo pesar causado por esta noticia inesperada. Con emoción, la exmodelo rememoró los años de estrecha relación con Angobaldo y reveló que habían dialogado algunas semanas antes de su partida.

¿Qué reveló Shirley Cherres sobre su última charla con Víctor Angobaldo?

En entrevista con Trome, Shirley Cherres confesó que la noticia la sorprendió totalmente, pues mantenía contacto con Angobaldo y conocía algunas de las dificultades de salud que había enfrentado recientemente.

Recordó cómo en varias ocasiones lo visitó mientras lidiaba con problemas renales, lo que hace que lo ocurrido sea difícil de entender.

"No comprendo, tantas veces fui al hospital a verlo por sus problemas renales para que esté bien y me entero que falleció en un accidente automovilístico, es irreal (llora)", expresó emotivamente en diálogo con Trome.

Cherres también mencionó que su último contacto fue dos semanas antes de enterarse de su muerte, lo que intensifica su dolor.

"Muchas cosas vienen a mi mente ahora (nuevamente solloza), tantos momentos, locuras, lo más doloroso es que hablé con él por teléfono hace dos semanas. Siento una tristeza inmensa", afirmó con lágrimas.

¿Cómo rememoró Shirley Cherres su relación con Víctor Angobaldo?

A pesar de la tristeza por su partida, Shirley Cherres evocó las experiencias compartidas con Víctor Angobaldo durante su cercanía. Aunque su lazo sentimental fue ampliamente comentado en el espectáculo, conserva memorias especiales de ese tiempo.

Igualmente, señaló que jamás pensó que el empresario perdería la vida de forma tan imprevista, especialmente con el conocimiento de sus problemas médicos, confiando en su recuperación.

Por último, Cherres le dedicó unas palabras emotivas, destacando el afecto que siempre sintió por Angobaldo y rememorando con cariño las vivencias compartidas.