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¡SE QUEDA SOLO! Abogado de dueño de La Bella Luz toma RADICAL decisión tras difusión de AUDIOS que lo comprometen

Benji Espinoza decidió separarse como defensor de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, en medio del escándalo por la denuncia de la cantante y un audio controversial.

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    Abogado Benji Espinoza renuncia a la defensa legal del dueño de La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    ¡SE QUEDA SOLO! Abogado de dueño de La Bella Luz toma RADICAL decisión tras difusión de AUDIOS que lo comprometen

    ¡Un giro inesperado! El caso que envuelve a La Bella Luz se complica aún más. En un contexto marcado por la denuncia de la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical, por presunto acoso, el abogado Benji Espinoza decidió cesar su representación legal de Óscar Custodio, propietario del grupo. Esta medida se conoció poco después de que se filtrara un audio en el que el dueño del grupo discute los sucesos denunciados con la exintegrante.

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    Razones tras la renuncia de Benji Espinoza como abogado

    Mediante un comunicado en redes sociales, Benji Espinoza anunció la terminación de su colaboración como defensor de Óscar Custodio. Aunque confirmó su renuncia, no reveló detalles específicos, citando el secreto profesional entre cliente y abogado.

    Benji Espinoza deja de ser el abogado defensor de Óscar Custodio
    Benji Espinoza deja de ser el abogado defensor de Óscar Custodio

    "He decidido retirarme de la defensa del señor Óscar Custodio, dueño de la orquesta La Bella Luz. Agradezco la confianza en mi desempeño profesional. Los motivos, por secreto profesional, son solo entre mi cliente y yo", expresó.

    Este comunicado generó un aluvión de comentarios, destacándose uno de un seguidor que afirmó:

    "La mayoría esperaba esto, que siendo usted un excelente abogado, no comprometiera su reputación por algo indefendible. Tal vez usted tiene familia y sabe lo que se sentiría que pasaran por lo mismo".

    Espinoza respaldó este comentario con un "Me gusta", interpretado por muchos como un gesto de apoyo.

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    ¿Qué revela el audio entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña?

    La dimisión del abogado se anunció después de que 'Magaly TV La Firme' publicara un diálogo entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña, causando una gran reacción en redes sociales.

    Durante la grabación, la cantante preguntó al dueño de La Bella Luz cómo habría reaccionado la empresa ante la denuncia sin tener los videos presentados como pruebas.

    "Si le contaba esto, ¿lo despediría o haría algo?", inquirió. Custodio respondió: "Ah, ¿quieres que lo eche o algo así? ¿Me dices que lo eche, no?... ¿o buscabas eso? No comprendo".

    Saldaña insistió en que era crucial actuar para prevenir experiencias similares en futuras empleadas. "Don Óscar se da cuenta de lo serio, teniendo a alguien que podría hacer lo mismo a cualquier nueva chica", señaló.

    La cantante reafirmó su postura de no quedarse callada. "No permitiré que él continúe igual", aseguró.

    Por último, el empresario cuestionó cómo se obtuvieron las imágenes usadas como evidencia. "No es necesario grabar, expones al chico porque nadie puede entrar donde se colocaron las cámaras", comentó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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