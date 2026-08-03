¡NADIE LO ESPERABA! Keiko Fujimori revela el INESPERADO paquete que Karen Schwarz le envió a Palacio y desata una ola de reacciones: "Me sentí..."

En una transmisión en vivo, Keiko Fujimori sorprendió mencionando a Karen Schwarz y revelando el inesperado envío a Palacio de Gobierno.

Keiko Fujimori sorprendió al mencionar a Karen Schwarz durante un EN VIVO. | Composición Wapa

Keiko Fujimori sorprendió al mencionar a Karen Schwarz durante un EN VIVO. | Composición Wapa

En los primeros días de su mandato en Perú, Keiko Fujimori sorprendió durante una transmisión en vivo por Facebook. Cambió el enfoque de sus planes presidenciales para hablar sobre la conductora Karen Schwarz, esposa de Ezio Oliva, generando múltiples comentarios. ¿Cuál fue la inesperada revelación?

Revelación de Keiko sobre el paquete inesperado de Karen Schwarz causa revuelo

La polémica se desató cuando Keiko Fujimori mencionó a Karen Schwarz, conocida presentadora de TV, y esposa de Ezio Oliva, durante una transmisión en vivo el pasado fin de semana.

Desde España, donde residiría actualmente, se ha mostrado atenta a los pasos de Keiko, quien contó con diseñadores peruanos para su investidura presidencial y agradeció diversos regalos recibidos en Palacio de Gobierno.

Como influencer, Fujimori dejó a muchos boquiabiertos al mencionar a Schwarz y revelar que recibió un paquete de la línea de lencería 'Valente', famosa por su ropa modeladora para mujeres.

Aunque Schwarz no anunció públicamente su regalo, Keiko lo reveló agradeciendo lo cómoda que estaban las prendas.

"Quiero agradecer también a Karen Schwarz por enviarme prendas de la marca Valente, me sentí muy cómoda", expresó Fujimori con una amplia sonrisa.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar: mientras algunos veían un gesto de gratitud hacia los emprendedores peruanos, otros cuestionaban las intenciones detrás del agradecimiento.