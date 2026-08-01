Madre de Nicola Porcella QUIEBRA SU SILENCIO por primera vez sobre polémica de su hijo con Angie Arizaga: "Yo sé realmente todo, pero..."

Fiorella Solimano, madre de Nicola Porcella, rompió su silencio sobre la polémica con Angie Arizaga, declarando que solo se ha conocido una versión de los hechos.

La madre de Nicola Porcella se pronunció | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

La madre de Nicola Porcella se pronunció | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

Luego de varios años de mantenerse al margen de una de las controversias más mediáticas de la farándula peruana, la madre de Nicola Porcella decidió pronunciarse públicamente sobre el caso que involucró a su hijo y a su entonces pareja, Angie Arizaga. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron diversas reacciones en redes sociales.

Durante una reciente entrevista, Fiorella Solimano aseguró conocer lo que realmente ocurrió en aquel episodio ocurrido en 2015y sostuvo que la opinión pública solo llegó a escuchar una de las versiones de los hechos.

¿Qué dijo la mamá de Nicola Porcella sobre la polémica con Angie Arizaga?

Fiorella Solimano participó en el podcast 'Cómplices del desmadre', espacio conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, donde fue consultada sobre el recordado escándalo que protagonizó su hijo junto a Angie Arizaga.

Al referirse a ese episodio, la madre del exchico reality dejó entrever que, desde su punto de vista, el conflicto no habría comenzado únicamente por acciones de Nicola, sino que también existieron situaciones previas que marcaron el desarrollo de los hechos.

“Yo siempre he dicho que todos somos iguales, hombre y mujer tenemos lo mismo, ¿no? Si yo no quiero que me falten el respeto, yo no voy a faltar el respeto”, afirmó.

Asimismo, explicó que durante la controversia ocurrida en 2015 no tuvo la posibilidad de brindar su versión de los hechos y afirmó que, pese al paso del tiempo, considera que el público solo conoció una parte de la historia.

“Cuando fue lo primero del 2015, yo no podía hablar porque a mí también me cerraban el pico, no me dejaban hablar. Siempre hay tres historias: la tuya, la mía y la verdadera. Todo el Perú solo supo una versión. Pero la versión verdadera la tengo yo“, sentenció.

Fiorella Solimano asegura que pudo haber tenido pruebas de lo ocurrido

En otro momento de la conversación, Fiorella Solimano reveló que estuvo presente durante el incidente que involucró a Nicola Porcella y Angie Arizaga. Según comentó, lamenta no haber registrado lo sucedido, ya que considera que contar con imágenes habría cambiado la percepción que se formó sobre el caso.

“Yo sé realmente todo. Yo lo sé realmente, pero yo no tengo esa astucia o la viveza de estar grabando, porque no tengo esa malicia, ¿no? Porque creo o creía más antes en la gente”, sostuvo.