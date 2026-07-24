Korina Rivadeneira da DRÁSTICO GIRO a su vida tras ruptura con Mario Hart y se despide con poderoso mensaje: "Que no vuelva nunca más a mi vida"

Korina Rivadeneira comparte un emotivo ritual en Colombia tras su separación de Mario Hart, simbolizando el cierre de un ciclo importante en su vida personal.

Tras hacerse pública su separación de Mario Hart, Korina Rivadeneira continúa enfocada en una nueva etapa personal. Durante un reciente viaje a tierras colombianas, la modelo venezolana compartió con sus seguidores una experiencia que describió como liberadora y que simbolizó el cierre de un ciclo importante en su vida. A través de sus redes sociales, mostró un emotivo ritual acompañado de un contundente mensaje sobre dejar atrás aquello que ya no suma.

Korina Rivadeneira realiza emotivo ritual para cerrar un ciclo tras su separación de Mario Hart

Mientras cumple con compromisos laborales en Colombia, Korina Rivadeneira compartió una dinámica de reflexión que vivió durante una actividad nocturna. La actriz explicó que la jornada estuvo centrada en la importancia de aprender a desprenderse de las cargas emocionales para seguir avanzando.

Junto a un video de la actividad, la influencer publicó un mensaje donde reflexionó sobre el significado de dejar atrás el pasado. "Hoy nos hablaron de la importancia de soltar. Porque no podemos caminar cargando tanto peso. La vida sigue, y solo cuando aprendemos a vivir el presente podemos seguir avanzando", escribió.

Durante el encuentro también se escuchó a la expositora compartir un mensaje sobre la necesidad de abandonar aquello que impide el crecimiento personal.

"También hay que aprender a soltar lo que no nos hace crecer y tampoco avanzar en lo cual nuestro camino ha avanzado más de lo que nosotros creemos", se escucha en el video.

Como parte de la actividad, los asistentes debían escribir en una tarjeta todo aquello que deseaban dejar atrás. Korina mostró el momento en que redactó su carta y posteriormente la arrojó a una fogata como parte del ritual simbólico.

"Y entonces escribimos en esta tarjeta todo aquello que nos pesa y que no queremos que siga perteneciendo a nosotros y se sintió de maravilla", comentó mientras enseñaba las imágenes.

El poderoso mensaje de Korina Rivadeneira sobre dejar atrás lo que le hacía daño

La modelo también compartió el instante en que decidió quemar la carta, explicando que representaba el inicio de una nueva etapa en su vida. En sus historias de Instagram, expresó que deseaba desprenderse definitivamente de todo aquello que consideraba una carga emocional.

"Hemos escrito acá todo aquello que queremos soltar, que queremos dejar en esta isla y lo voy colocar allí en la fogata para que se vaya, para que se quede acá y no vuelva nunca más a mi vida y renacer como el Ave Fénix, así que ahí vamos, adiós, adiós todo lo que pesaba", manifestó.