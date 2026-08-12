¡INDIGNANTE! Abogado de César Sánchez se 'BURLA' cuando le preguntan por su PARADERO tras denuncia de Naldy Saldaña ¿SE FUE del país? "Está en..."

El abogado de César Sánchez fue consultado sobre el paradero del exdirector musical de La Bella Luz tras la denuncia de la cantante Naldy Saldaña y sorprendió con su respuesta. ¿Dónde se encuentra?

Abogado de César Sánchez fue consultado sobre el paradero del exdirector musical de La Bella Luz | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Abogado de César Sánchez fue consultado sobre el paradero del exdirector musical de La Bella Luz | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El caso que involucra a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, continúa generando reacciones luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña. En medio de la polémica, el abogado del músico fue abordado para conocer dónde se encuentra actualmente su patrocinado. La consulta provocó una particular respuesta del letrado, quien inicialmente tomó el cuestionamiento con ironía antes de aclarar cuál es la situación del acusado.

¿Dónde está César Sánchez tras la denuncia de Naldy Saldaña?

Las cámaras de 'América Hoy' interceptaron al abogado de César Sánchez para preguntarle directamente por el paradero del exdirector musical de La Bella Luz. La reportera quiso conocer dónde se encontraba luego de que Naldy Saldaña hiciera pública su denuncia.

“¿Dónde está César Sánchez? Es lo que todos nos preguntamos”, preguntó la comunicadora y este respondió con una sonrisa y en tono irónico: "Está en Miami, está en Miami".

Sin embargo, después de esta respuesta, el abogado precisó que su representado permanece en Lima y continúa participando de las diligencias correspondientes dentro de la investigación.

“Él está siguiendo las cosas de acuerdo a ley, está en Lima, está cumpliendo con el debido proceso, con la presentación. Están sentenciando a alguien sin siquiera haber terminado el proceso. Entiendo que es un tema delicado, pero se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine...”, sostuvo.

El letrado cuestionó así que se emitan conclusiones sobre la responsabilidad de su patrocinado antes de que finalice la investigación y se conozcan todos los elementos del caso.

¿César Sánchez podría volver a trabajar en La Bella Luz?

Por otro lado, el abogado se refirió a la situación laboral que enfrentaría César Sánchez en caso de que finalmente sea declarado inocente de las acusaciones en su contra.

Según explicó, si el proceso concluye favorablemente para su defendido, consideraría que este debería tener la posibilidad de regresar a su puesto dentro de La Bella Luz, debido a que se trataría de un trabajador que depende de sus ingresos para sostener a su familia.

“Es igual que una novela, tiene un principio y un fin. Esperemos que el fin no sea la cárcel, o sea su casa, si es su casa, tiene que recuperar su puesto de trabajo. Él es un trabajador más, que vive del día a día porque tiene un sueldo y una familia que mantener y eso lamentablemente las personas de a pie no ven, las personas satanizan”, acotó.

El abogado también recordó que Óscar Custodio había señalado previamente que el exdirector musical podría recuperar su puesto en la agrupación si el proceso culminaba de manera favorable.

Abogado de César Sánchez pide pruebas a quienes lo acusan

Finalmente, el representante legal se pronunció sobre otros exintegrantes de La Bella Luz que también han realizado señalamientos contra César Sánchez Chavesta. El abogado sostuvo que quienes aseguran haber sido víctimas deberían acudir ante las autoridades y presentar elementos que respalden sus acusaciones.