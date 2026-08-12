Lenny Fernández murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia: su último acto de amor

El perrito, encontrado vivo gracias a su dueña, fue rescatado por los equipos de emergencia después de un arduo esfuerzo tras el terremoto en Colombia.

Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó trágicas historias, como la de Lenny Ruiz Fernández, abogada hallada junto a su perro Salomón bajo los escombros en Cali.

Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó trágicas historias, como la de Lenny Ruiz Fernández, abogada hallada junto a su perro Salomón bajo los escombros en Cali.

El impacto del terremoto de magnitud 7,4 que azotó Colombia el 10 de agosto trajo consigo la trágica historia de Lenny Ruiz Fernández. Fue hallada sin vida entre los restos del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua de Cali, junto a su perrito Salomón, cuya ubicación bajo su cuerpo le salvó del colapso.

Después de trabajar intensamente, los equipos de emergencia consiguieron llegar hasta la víctima y liberar al perrito de los escombros. La escena conmovió a muchos en redes sociales, según medios locales como El Colombiano, tras ser compartida por grupos defensores de animales.

La historia de Lenny Fernández se suma a los relatos de personas y animales afectados por el terremoto. Foto: @deyamoranimal/Instagram

Impactante rescate de Lenny Fernández y su perro Salomón conmueve en redes

Lenny Ruiz Fernández, una abogada de Pasto, Nariño, que residía en Cali, era conocida por su dedicación a la protección de animales en situación de vulnerabilidad y su vinculación con la Junta Defensora de Animales de Pasto. Quedó atrapada durante el derrumbe del edificio Ana Pilar provocado por un sismo.

Durante las operaciones de emergencia en la estructura colapsada, los integrantes de la Defensa Civil y rescatistas encontraron a Salomón vivo bajo el cuerpo inerte de su dueña, según El Colombiano. Esto demostró cómo Fernández resguardó a su mascota hasta el final.

Lenny Ruiz, abogada y defensora de animales, fue homenajeada en plataformas digitales por su compromiso con las mascotas. Foto: Chuchito GT/Facebook

La tragedia despertó una oleada de comentarios en redes sociales, donde amigos recordaron su compromiso comunitario. "Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz", expresaron usuarios. La historia se ha transformado en un símbolo de amor y dedicación hacia las mascotas.

¿Cómo Salomón sobrevivió al derrumbe?

Salomón sobrevivió bajo el cuerpo de su dueña, quien falleció en el derrumbe. Los rescatistas lo extrajeron con vida y lo trasladaron para recibir atención médica. Aunque no se sabe si ella actuó de manera consciente para protegerlo durante el incidente, su posición fue crucial para su salvación.

Los equipos de rescate evitaron calificar el gesto como intencional ante la falta de evidencias previas al colapso. La Junta Defensora de Animales de Pasto expresó su tristeza por la pérdida y reconoció su labor social, la cual llevó a un dolor compartido por la comunidad y grupos ambientalistas.