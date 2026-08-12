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Lenny Fernández murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia: su último acto de amor

El perrito, encontrado vivo gracias a su dueña, fue rescatado por los equipos de emergencia después de un arduo esfuerzo tras el terremoto en Colombia.

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    Lenny Fernández murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia: su último acto de amor
    Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó trágicas historias, como la de Lenny Ruiz Fernández, abogada hallada junto a su perro Salomón bajo los escombros en Cali.
    Lenny Fernández murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia: su último acto de amor

    El impacto del terremoto de magnitud 7,4 que azotó Colombia el 10 de agosto trajo consigo la trágica historia de Lenny Ruiz Fernández. Fue hallada sin vida entre los restos del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua de Cali, junto a su perrito Salomón, cuya ubicación bajo su cuerpo le salvó del colapso.

    Después de trabajar intensamente, los equipos de emergencia consiguieron llegar hasta la víctima y liberar al perrito de los escombros. La escena conmovió a muchos en redes sociales, según medios locales como El Colombiano, tras ser compartida por grupos defensores de animales.

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    La historia de Lenny Fernández se suma a los relatos de personas y animales afectados por el terremoto. Foto: @deyamoranimal/Instagram
    La historia de Lenny Fernández se suma a los relatos de personas y animales afectados por el terremoto. Foto: @deyamoranimal/Instagram

    Impactante rescate de Lenny Fernández y su perro Salomón conmueve en redes

    Lenny Ruiz Fernández, una abogada de Pasto, Nariño, que residía en Cali, era conocida por su dedicación a la protección de animales en situación de vulnerabilidad y su vinculación con la Junta Defensora de Animales de Pasto. Quedó atrapada durante el derrumbe del edificio Ana Pilar provocado por un sismo.

    Durante las operaciones de emergencia en la estructura colapsada, los integrantes de la Defensa Civil y rescatistas encontraron a Salomón vivo bajo el cuerpo inerte de su dueña, según El Colombiano. Esto demostró cómo Fernández resguardó a su mascota hasta el final.

    Lenny Ruiz, abogada y defensora de animales, fue homenajeada en plataformas digitales por su compromiso con las mascotas. Foto: Chuchito GT/Facebook
    Lenny Ruiz, abogada y defensora de animales, fue homenajeada en plataformas digitales por su compromiso con las mascotas. Foto: Chuchito GT/Facebook

    La tragedia despertó una oleada de comentarios en redes sociales, donde amigos recordaron su compromiso comunitario. "Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz", expresaron usuarios. La historia se ha transformado en un símbolo de amor y dedicación hacia las mascotas.

    ¿Cómo Salomón sobrevivió al derrumbe?

    Salomón sobrevivió bajo el cuerpo de su dueña, quien falleció en el derrumbe. Los rescatistas lo extrajeron con vida y lo trasladaron para recibir atención médica. Aunque no se sabe si ella actuó de manera consciente para protegerlo durante el incidente, su posición fue crucial para su salvación.

    Los equipos de rescate evitaron calificar el gesto como intencional ante la falta de evidencias previas al colapso. La Junta Defensora de Animales de Pasto expresó su tristeza por la pérdida y reconoció su labor social, la cual llevó a un dolor compartido por la comunidad y grupos ambientalistas.

    Además, familiares compartieron mensajes de despedida: "Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza", expresó un allegado. El rescate de Salomón simboliza el vínculo emocional que existía entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lenny Fernández murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia: su último acto de amor
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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