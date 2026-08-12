Lionel Messi enfrenta un momento devastador tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el 8 de agosto tras una larga enfermedad. El futbolista argentino compartió su dolor en redes sociales.

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista argentino decidió compartir públicamente el profundo impacto que le dejó la pérdida y recordó los últimos meses junto a su progenitor.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el capitán de la selección argentina abrió su corazón y contó detalles de una etapa especialmente difícil. Además, recordó el papel que tuvo su padre en su carrera y el pedido que le hizo antes del Mundial 2026.

¿Qué dijo Lionel Messi tras la muerte de su padre?

Jorge Messi falleció durante la madrugada del viernes 8 de agosto luego de enfrentar una prolongada enfermedad. Ante su delicado estado, sus familiares se trasladaron hasta Rosario en los últimos días para acompañarlo y despedirse de él.

Mensaje de Lionel Messi dedicado a su padre.

Tras confirmarse su partida, Lionel Messi decidió dedicarle unas sentidas palabras y recordó que su padre había sido una de las personas que más lo impulsó para disputar el Mundial 2026.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, sostuvo.

El delantero también recordó que Jorge le insistió durante mucho tiempo para que disputara el que sería su último Mundial. Sin embargo, su estado de salud empeoró justo antes del inicio de la competencia.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, agregó.

Lionel Messi lamentó no haber podido dedicarle el título a su padre

La ausencia de Jorge Messi también estuvo presente durante la participación del futbolista en la competencia internacional. El argentino confesó que tenía la ilusión de conquistar el campeonato para entregárselo simbólicamente a su progenitor.

Sin embargo, el desgaste físico terminó pasándole factura y Messi reconoció que no logró alcanzar el nivel que esperaba durante el torneo.

“(…) Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó.

Más allá de su presencia como padre, Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la trayectoria profesional del futbolista, pues también se encargó de representarlo durante buena parte de su carrera.

Por ello, la pérdida no solo significa la partida de su progenitor, sino también la de una figura que estuvo presente en momentos determinantes de su recorrido deportivo. El propio Lionel reconoció que el golpe emocional es tan fuerte que incluso comenzó a cuestionarse su continuidad en el fútbol.