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Sedapal anuncia corte programado de hasta 12 horas en 7 distritos de Lima este 12 y 13 de agosto

Los cortes de agua, motivados por la limpieza de reservorios y trabajos en tuberías, tendrán horarios específicos en cada zona. Es importante que los vecinos se mantengan informados.

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    Sedapal anuncia corte programado de hasta 12 horas en 7 distritos de Lima este 12 y 13 de agosto
    Sedapal anuncia corte programado de hasta 12 horas en 7 distritos
    Sedapal anuncia corte programado de hasta 12 horas en 7 distritos de Lima este 12 y 13 de agosto

    El servicio de agua potable será interrumpido este miércoles 12 y jueves 13 de agosto en diversas áreas de Lima debido a trabajos de limpieza y empalmes en las tuberías, además de otras labores como el mantenimiento de grifos contra incendio, anunció Sedapal.

    Estas interrupciones variarán según el distrito afectado y se llevarán a cabo en San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Lima Cercado, Comas, San Borja, Miraflores y Villa María del Triunfo.

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    Cortes de agua el miércoles 12 de agosto: zonas y horarios

    • San Juan de Lurigancho
    • De: 1.00 p. m. a 11.00 p. m.
    • Por: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 407.
    • Zonas: Agrupamientos Nevados Star, Santa Elizabeth II, Canto Grande, San Fernando, Manos Unidas, Canadá, Josué, 27 de Mayo, Vista Alegre, Ex Country Club, Mártires del Periodismo, entre otras.

    Cortes de agua el jueves 13 de agosto: ver distritos y sectores

    • Villa María del Triunfo
    • Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 310.
    • Zonas: P.J. Cercado Villa María, A.H. Cerro Verde, Cercado (parte alta), ACU, Torres de Villa, entre otras.
    • Lurigancho
    • Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
    • Por: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 138.
    • Zonas: San Francisco de Ñaña, Cerro Santo, Ladera del Inti, entre otras.
    • Lima Cercado
    • Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
    • Motivo: Empalme de tuberías.
    • Sector: 41.
    • Zonas: Urb. Pando, Palomino, Los Sauces, cuadrante Av. Venezuela, La Alborada, Bertello y Santa Bernardita.
    • Comas
    • Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.
    • Por: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 346.
    • Zonas: San Juan Bautista, Manantiales del Pinar, Chacra Cerro, El Roble, entre otros.
    • San Borja
    • Horario: 12.00 m. a 9.00 p. m.
    • Motivo: Cambio de grifos contra incendio.
    • Sector: 20.
    • Zonas: Torres de San Borja en el cuadrante Av. Luis Aldana, Canadá, Del Aire y Javier Prado.
    • Miraflores
    • Horario: 12.00 m. a 11.00 p. m.
    • Por: Empalme de tubería.
    • Sector: 56.
    • Zonas: Entre Av. 28 de Julio, Av. José Larco, Malecón 28 de Julio y Malecón de la Reserva.
    • Lurigancho
    • Horario: 2.00 p. m. a 11.50 p. m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 131.
    • Zonas: Junta Vecinal Señor de los Milagros, La Rinconada, entre otras.
    • San Juan de Lurigancho
    • Horario: 2.00 p. m. a 10.00 p. m.
    • Por: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 409.
    • Zona: Unión y Progreso, San Fernando.

    Para más información sobre los cortes, Sedapal habilita su línea Aquafono (01) 317-8000, donde se debe tener el número de suministro listo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal anuncia corte programado de hasta 12 horas en 7 distritos de Lima este 12 y 13 de agosto
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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