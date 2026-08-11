Milagro entre los escombros: bebé de seis meses es rescatado con vida tras devastador terremoto en Colombia

Un bebé de seis meses fue rescatado con vida entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia. El hecho conmovió a Cali.

En medio de la devastación provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el último 10 de agosto, una escena de esperanza conmovió a rescatistas y ciudadanos en Cali. Un bebé de apenas seis meses fue encontrado con vida entre los restos de un edificio que colapsó durante el fuerte movimiento telúrico.

El pequeño fue localizado junto a una persona adulta que también permanecía atrapada. Tras varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia consiguieron acceder al lugar y realizar el rescate ante la expectativa de voluntarios y personas que permanecían en los alrededores.

Videos difundidos desde la zona muestran el momento en que el bebé es retirado cuidadosamente de los escombros y entregado a los rescatistas. La escena desató aplausos y se convirtió rápidamente en una de las imágenes más conmovedoras que deja la emergencia.

Adulto habría protegido al bebé durante el derrumbe

Uno de los detalles que más impactó del rescate fue la posición en la que habrían sido encontrados ambos sobrevivientes. Según se aprecia en las imágenes difundidas, la persona adulta habría protegido al pequeño con su propio cuerpo mientras la estructura se desplomaba.

Pese a presentar una lesión en uno de sus brazos y tener dificultades para moverse, habría conseguido mantener al bebé protegido hasta que llegaron los equipos especializados.

Hasta el momento no se ha confirmado cuál es el vínculo entre ambos ni se ha informado oficialmente sobre su estado de salud tras ser rescatados.

Las labores continúan en diferentes sectores de Cali, entre ellos puntos de la avenida Roosevelt y la calle 9, donde todavía se buscan posibles sobrevivientes.

Debido a la magnitud de la emergencia y al ingreso de numerosos heridos, la Secretaría de Salud Pública declaró alerta roja hospitalaria. Asimismo, se reportaron afectaciones en diversos establecimientos médicos.

Terremoto de 7.4 provoca graves daños en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el terremoto ocurrió a las 7.34 a. m. del lunes 10 de agosto. Su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad aproximada de 96 kilómetros.

El movimiento fue percibido en diferentes regiones y provocó el colapso de edificaciones, daños en viviendas y evacuaciones.

Cali figura entre las ciudades golpeadas por la emergencia. Ante la dimensión de los daños, el alcalde Alejandro Éder solicitó la llegada de equipos especializados desde Bogotá y Medellín para reforzar las operaciones de búsqueda.

Mientras las autoridades continúan actualizando las cifras de víctimas y daños, rescatistas, voluntarios y ciudadanos permanecen trabajando en las zonas afectadas. Además, se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas.