¡CIERRA SUS PUERTAS! Famosa cadena de TIENDAS se despide y anuncia el CIERRE DEFINITIVO de más de 150 locales

Una reconocida cadena de tiendas sorprendió al anunciar el cierre definitivo de más de 150 locales . ¿Qué pasó y cuáles son las tiendas afectadas? Conoce todos los detalles.

Conocida cadena de tiendas anuncia cierre de más de 150 locales | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Conocida cadena de tiendas anuncia cierre de más de 150 locales | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Una reconocida cadena comercial de tiendas ha sorprendido a sus clientes tras anunciar el cierre de una gran cantidad de establecimientos. La decisión afectará a cientos de trabajadores y consumidores que acuden diariamente a sus locales. El proceso forma parte de una importante transformación de su estrategia comercial. ¿Qué está pasando y cuáles serán las tiendas afectadas? Entérate de todos los detalles en esta nota.

¿Qué cadena de tiendas anunció el cierre de más de 150 tiendas?

La empresa que ha generado este anuncio es Macy’s, una de las compañías comerciales más reconocidas de Estados Unidos. La firma confirmó que tiene previsto clausurar aproximadamente 150 establecimientos a comienzos de 2027, como parte de un plan de reorganización denominado 'A Bold New Chapter'.

Según explicó la compañía, los locales seleccionados para dejar de operar corresponden a aquellos que presentan un desempeño considerado insuficiente o que ya no cumplen con los objetivos comerciales establecidos.

En contraste, Macy’s pretende concentrar sus recursos en aproximadamente 350 establecimientos considerados viables, donde planea realizar inversiones destinadas a modernizar sus espacios y mejorar la experiencia de los consumidores.

El proceso de reducción de locales ya comenzó. Durante 2025 se confirmó el cierre de 66 establecimientos, mientras que se espera que más sucursales se sumen progresivamente hasta completar la cifra contemplada por la empresa.

La medida alcanza diferentes tipos de establecimientos que forman parte de la operación de Macy’s en territorio estadounidense, entre ellos:

Tiendas por departamentos tradicionales, que forman parte de su formato comercial más conocido.

Locales ubicados dentro de centros comerciales, distribuidos en diferentes estados.

Establecimientos especializados en muebles, incluidos dentro de la red que será sometida a cambios.

Tiendas independientes o fuera de centros comerciales, conocidas como locales “stand-alone”.

Estas son algunas de las primeras tiendas que cerraron

La primera etapa del plan contempla 66 establecimientos que fueron identificados por la empresa para el cierre durante 2025. Diversos reportes y comunicaciones oficiales permitieron conocer parte de las sucursales incluidas en esta primera fase.

Entre los locales que ya cerraron o tienen confirmado su cese de operaciones se encuentran:

Mesa, Arizona: establecimiento ubicado en Superstition Springs Center, en 6535 E Southern Ave.

Hillsboro, Oregón: tienda situada en Streets of Tanasbourne, en 2055 NE Allie Ave.

Salem, Oregón: local del centro comercial Salem Center, ubicado en 400 High St NE.

Sacramento, California: sucursal situada en 414 K St.

Citrus Heights, California: establecimiento ubicado en Sunrise Mall, en 6000 Sunrise Mall.

Newark, California: tienda que funcionaba dentro de Newpark Mall.

Denver, Colorado: local ubicado en Northfield Stapleton, en 8298 E Northfield Blvd.

Toledo, Ohio: establecimiento situado en Franklin Park, en 5001 Monroe St Ste D100.

Beavercreek, Ohio: sucursal ubicada en Fairfield Commons, en 2727 Fairfield Commons Blvd.

Flint, Michigan: tienda que operaba en Genesee Valley Center.

Los clientes que residan en Estados Unidos y quieran comprobar si una sucursal específica continúa funcionando pueden utilizar el buscador oficial de establecimientos de Macy’s para verificar su situación.

¿Por qué cerrarán sus tiendas?

Con este plan, la compañía pretende reducir su presencia en establecimientos que considera poco productivos y dirigir una mayor cantidad de recursos hacia aquellos locales que todavía presentan mejores perspectivas comerciales.

La estrategia busca renovar parte de sus tiendas y ofrecer una experiencia de compra más atractiva, mientras se mantiene la operación de los establecimientos que Macy’s considera fundamentales para su futuro.