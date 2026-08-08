¡ATENCIÓN JUBILADOS! ONP pagará BONIFICACIÓN EXTRA del 25%: revisa si cumples el requisito para acceder al beneficio

La ONP dio a conocer una bonificación del 25% para pensionistas en agosto de 2026. Consulta todos los pormenores en el siguiente artículo.

Se ha confirmado que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) comunicó que durante los pagos de jubilación de agosto de 2026, un segmento específico de pensionistas recibirá una bonificación extra del 25% que se suma al monto mensual que perciben.

Este ajuste beneficiará a un total de 145.318 pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, quienes reciben la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) en todo el país. Es importante destacar que el aumento está calculado sobre la pensión del asegurado y se abonará junto con el pago mensual de agosto de 2026.

Pago ONP agosto de 2026: ¿quiénes pueden recibir el beneficio del 25% adicional en su pensión?

La Bonificación por Edad Avanzada está destinada a los jubilados de la ONP que han alcanzado los 80 años y cumplen los requerimientos para acceder al beneficio económico. Pero, ¿cuál es la cantidad extra? El cálculo se basa en la pensión recibida por el asegurado al cumplir dicha edad, determinando a partir de esto el pago adicional correspondiente.

Por ejemplo, si un jubilado que recibe una pensión de S/800 al llegar a los ochenta años accede a una BEA de S/200, es decir, un 25% más, la suma total será de S/1.000 incorporando la bonificación extra.

¿Cómo verificar si soy beneficiario del BONO BEA de la ONP?

Según las directrices de la ONP, los pensionistas no deben presentar ninguna solicitud, ni realizar pagos o trámites adicionales para recibir el BONO BEA. El reconocimiento se realiza automáticamente al cumplir los 80 años si se cumplen los requisitos solicitados.