El ministro de Economía afirma que la propuesta facilitará la planificación de descansos familiares. Surge tras un borrador previo que sugería su eliminación.

Existe una propuesta del gobierno para trasladar los feriados a los viernes. | Composición Wapa

Existe una propuesta del gobierno para trasladar los feriados a los viernes. | Composición Wapa

Elmer Cuba, ministro de Economía, indicó que el gobierno está considerando mover todos los feriados del año, exceptuando el 28 de julio, Navidad y Año Nuevo, a los viernes, para facilitar la planificación de estos días de descanso.

De acuerdo con el ministro, el objetivo es optimizarlos en el margen para lograr un mayor control anual. "Al saber al inicio del año que los feriados se trasladan al viernes, puedes organizar mejor tus descansos familiares y laborales. Además, los sectores turísticos pueden planear mejor sus compras", explicó en una rueda de prensa.