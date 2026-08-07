Gobierno evalúa que los feriados se celebren los viernes: 28 de julio, Navidad y Año Nuevo quedarían fueraÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Elmer Cuba, ministro de Economía, indicó que el gobierno está considerando mover todos los feriados del año, exceptuando el 28 de julio, Navidad y Año Nuevo, a los viernes, para facilitar la planificación de estos días de descanso.
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De acuerdo con el ministro, el objetivo es optimizarlos en el margen para lograr un mayor control anual. "Al saber al inicio del año que los feriados se trasladan al viernes, puedes organizar mejor tus descansos familiares y laborales. Además, los sectores turísticos pueden planear mejor sus compras", explicó en una rueda de prensa.
Este planteamiento se discutió en el borrador de la solicitud de facultades legislativas, lo que causó inquietud entre algunos legisladores debido al potencial recorte de beneficios laborales.