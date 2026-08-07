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Gobierno evalúa que los feriados se celebren los viernes: 28 de julio, Navidad y Año Nuevo quedarían fuera

El ministro de Economía afirma que la propuesta facilitará la planificación de descansos familiares. Surge tras un borrador previo que sugería su eliminación.

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    Gobierno evalúa que los feriados se celebren los viernes: 28 de julio, Navidad y Año Nuevo quedarían fuera
    Existe una propuesta del gobierno para trasladar los feriados a los viernes. | Composición Wapa
    Gobierno evalúa que los feriados se celebren los viernes: 28 de julio, Navidad y Año Nuevo quedarían fuera

    Elmer Cuba, ministro de Economía, indicó que el gobierno está considerando mover todos los feriados del año, exceptuando el 28 de julio, Navidad y Año Nuevo, a los viernes, para facilitar la planificación de estos días de descanso.

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    De acuerdo con el ministro, el objetivo es optimizarlos en el margen para lograr un mayor control anual. "Al saber al inicio del año que los feriados se trasladan al viernes, puedes organizar mejor tus descansos familiares y laborales. Además, los sectores turísticos pueden planear mejor sus compras", explicó en una rueda de prensa.

    Este planteamiento se discutió en el borrador de la solicitud de facultades legislativas, lo que causó inquietud entre algunos legisladores debido al potencial recorte de beneficios laborales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gobierno evalúa que los feriados se celebren los viernes: 28 de julio, Navidad y Año Nuevo quedarían fuera
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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