¿Qué pidió? Diseñador que vistió a Keiko Fujimori revela el IMPENSADO pedido que recibió antes de hacer su traje: "Quería que tenga algo..."

El diseñador Yirko Sivirich contó detalles inéditos del proceso de confección de uno de los trajes que utilizó Keiko Fujimori y reveló que la mandataria realizó una particular solicitud que llamó su atención.

El diseñador peruano Yirko Sivirich sorprendió al revelar un particular detalle que formó parte del proceso creativo de uno de los atuendos que confeccionó para la presidenta Keiko Fujimori. Según relató, la mandataria realizó una solicitud específica relacionada con el color que debía estar presente en la prenda.

La petición no estuvo vinculada únicamente con una decisión de moda. De acuerdo con lo explicado por el creador, el pedido surgió a partir de una recomendación que Keiko Fujimori habría recibido previamente de un astrólogo, quien le indicó que debía llevar un elemento verde durante una de sus actividades oficiales.

¿Qué le pidió Keiko Fujimori a Yirko Sivirich para su traje?

Durante una entrevista con ATV Noticias, el diseñador contó que recibió la indicación de incluir algún detalle verde en el atuendo que estaba preparando para la mandataria. La solicitud llamó su atención, pero decidió incorporarla a su propuesta de una manera que mantuviera coherencia con el concepto de la prenda.

Yirko Sivirich diseñó traje para Keiko Fujimori

“Ella quería que tenga algo verde porque su equipo le había comentado que un astrólogo le había dicho que tenía que usar algo verde ese día”, aseguró en conversación con ATV.

Sivirich explicó que, en lugar de añadir el color de manera aislada, buscó convertirlo en parte de una propuesta inspirada en la riqueza natural del territorio peruano. De esta manera, encontró en la Amazonía una referencia que le permitió conectar la petición con su propia identidad como diseñador.

El modista detalló que la elaboración del atuendo blanco estuvo acompañada por elementos relacionados con la selva peruana. Su intención fue que el pedido tuviera un significado dentro de la composición general y no pareciera simplemente un agregado impuesto al diseño.

“Entonces ella quería que tenga algo verde porque su equipo le había comentado que un astrólogo le había dicho que tenía que usar algo verde ese día. Entonces dije: ‘Bueno, voy a hacer algo que tenga que ver con la selva para que tenga sentido’. Como yo siempre estoy inspirado en el Perú y hago cosas relacionadas al Perú, hicimos este traje con esta técnica shimbora”, contó el reconocido diseñador.

Yirko Sivirich revela cómo fueron los diseños que preparó para Keiko Fujimori

El diseñador también recordó que su propuesta para Fujimori siguió una línea que ya forma parte de su trayectoria profesional: utilizar referencias de distintas zonas y expresiones culturales del Perú como fuente de inspiración. En ese sentido, señaló que la mayoría de sus creaciones mantienen algún vínculo con la identidad nacional. “El 90 % están inspiradas en el Perú. Siempre he venido trabajando así”, dijo en la entrevista.

Tras la elaboración del primer traje, Sivirich recibió el encargo de preparar una segunda propuesta para otra actividad oficial. En esta oportunidad, optó por una tonalidad azul y apostó nuevamente por alejarse de los diseños convencionales para construir una imagen más contemporánea.

“Después vino este segundo traje, que era para usarlo el día que recibía a los presidentes, al rey. Ahí es donde le hice este traje azul, que quedó supermoderno, superdiferente a los trajes tradicionales”, precisó.

El diseñador también precisó que su participación en el vestuario de la mandataria no fue exclusiva, pues otros especialistas estuvieron involucrados en la creación de diferentes prendas utilizadas durante sus actividades oficiales.

“Somos como cuatro diseñadores que hemos estado haciendo los trajes. Al principio pensaban que yo era el único, pero en verdad éramos cuatro personas que estábamos atrás”, sostuvo.