¡INSÓLITO! Dueño de La Bella Luz PONE EN DUDA veracidad del video entregado por Naldy Saldaña y lanza alerta: "Se han editado"

El dueño de La Bella Luz advirtió que revisará las grabaciones originales de las cámaras internas para esclarecer el contenido existente y, si es necesario, entregará dicha información a las autoridades correspondientes.

Dueño de La Bella Luz pone en duda el video entregado por Naldy Saldaña | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Dueño de La Bella Luz pone en duda el video entregado por Naldy Saldaña | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La controversia alrededor del caso de Naldy Saldaña continúa generando nuevas reacciones. Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, se pronunció luego de la difusión de los videos presentados por la cantante y sorprendió al cuestionar la autenticidad del material, señalando que las imágenes podrían haber sufrido algún tipo de edición.

El empresario brindó declaraciones en medio de la polémica y aseguró que buscará contrastar las grabaciones difundidas con los archivos originales de las cámaras internas de la agrupación para determinar si existieron modificaciones o si el contenido mostrado corresponde completamente a lo registrado.

¿Qué dijo Óscar Custodio sobre los videos presentados por Naldy Saldaña?

El dueño de La Bella Luz manifestó que tiene dudas sobre el material que se hizo público y dejó abierta la posibilidad de que algunos fragmentos hayan sido modificados. Según explicó, revisará las grabaciones originales para conocer con mayor precisión qué ocurrió y ponerlas a disposición de las autoridades si es necesario.

“Yo estoy con la conciencia limpia, he aceptado mi error y lo voy a asumir”, dijo en un inicio. Sin embargo, posteriormente señaló que considera necesario analizar los registros completos de las cámaras internas de la agrupación.

“Voy a llevar unas cosas en las cámaras que están, hay cosas que de repente se han editado, yo tengo todas las dos visitas que tuve de Naldy, las tengo, eso ya es tema judicial”, expresó.

Custodio también indicó que la revisión técnica de los equipos permitiría determinar si las imágenes difundidas presentan algún corte o si fueron mostradas fuera de contexto.

Óscar Custodio asegura que entregará grabaciones para esclarecer el caso

A pesar de sus cuestionamientos sobre el video difundido, el representante de La Bella Luz afirmó que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y que los servidores donde se almacenan las grabaciones podrían ser revisados mediante un peritaje especializado.

Además, explicó que sus primeras reacciones estuvieron relacionadas con su preocupación por la difusión de imágenes privadas y por las diferencias que, según él, existen sobre la interpretación de lo ocurrido.