Mario Hart anuncia que recibió DELICADO diagnóstico de un TUMOR en la cabeza: "Dolores muy fuertes"

En una entrevista con Magaly Medina, el exchico reality Mario Hart reveló que le detectaron un tumor en una parte sensible del cuerpo.

Mario Hart revela que le diagnosticaron un tumor en la cabeza | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Mario Hart revela que le diagnosticaron un tumor en la cabeza | Composición: Wapa / Captura de pantalla

En un sincero diálogo con Magaly Medina en su pódcast, Mario Hart sorprendió al anunciar un diagnóstico impactante sobre su salud: durante unos chequeos médicos, se descubrió un tumor en la cabeza que le generaba dolores de gran intensidad. El piloto reveló que todo ocurrió cuando atravesaba una difícil situación en su vida amorosa.

Mario Hart impacta al contar sobre un tumor en la cabeza y detalla diagnóstico

En su conversación, Mario Hart habló también sobre su ruptura con Korina Rivadeneira evocando un difícil momento vivido en familia en el año 2025. Después de compartir que lloró por su separación con la madre de sus hijos, Hart reconoció que suele reprimir sus emociones, algo que, según él, su exesposa nunca presenció.

Esta represión emocional, señaló, le generó problemas de salud hace un año y medio. Magaly Medina resaltó cómo los hombres, al no expresar sus sentimientos, son más propensos a problemas cardíacos.

"Quizá producto de esto, y algo que jamás he contado, me hallaron un tumor en la cabeza, probablemente relacionado con no expresar mis emociones. Todo comenzó hace un año y medio", explicó.

Comentó que un día despertó con intensos dolores de cabeza, lo que lo llevó a someterse a un chequeo que reveló este diagnóstico, posiblemente resultado de su estrés acumulado. Afortunadamente, su médico le recomendó un tratamiento sin necesidad de cirugía, ya que el tumor era benigno.

"Me desperté una noche con un dolor de cabeza inusual, decidí hacerme un chequeo porque no era normal. Me detectaron un tumor en la hipérbola, la hormona principal del cuerpo. Con tratamiento, el doctor dijo que si los niveles de prolactina bajaban y respondía al tratamiento, sería benigno, de lo contrario tomaríamos otras medidas", agregó.

Hart negó que su diagnóstico estuviera directamente relacionado con su separación, aunque admitió que su tendencia a reprimir sentimientos le había pasado factura. Reflexionó sobre la importancia de expresar las emociones y confirmó que sigue un tratamiento psicológico para tratar este aspecto.

¿Qué confesó Mario Hart sobre el dolor que vivió tras su separación de Korina Rivadeneira?

Mario Hart sorprendió al sincerarse sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó en el plano personal. Durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, el piloto dejó de lado las diferencias con la conductora y habló abiertamente sobre el impacto emocional que tuvo el fin de su relación con Korina Rivadeneira, confesando que vivió ese proceso en silencio.

La conversación surgió cuando Magaly Medina le consultó cómo afronta esta nueva etapa de su vida tras la separación. Hart explicó que, aunque continúa enfocado en sus hijos y en reorganizar su rutina, suele manejar sus emociones de manera reservada. Ante el comentario de la periodista, quien le dijo que proyectaba una imagen de frialdad, el exchico reality aclaró: "No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente".

El piloto también reconoció que son muy pocas las personas que lo han visto quebrarse emocionalmente. Incluso contó que sus propios padres le han mencionado en varias ocasiones que suele mostrarse distante, una actitud que, según explicó, forma parte del mecanismo que ha desarrollado para afrontar situaciones complicadas.

Más adelante, Magaly Medina le preguntó directamente si la separación de Korina Rivadeneira le había causado sufrimiento. Sin dudarlo, Mario Hart admitió que atravesó momentos muy dolorosos y reveló que lloró en privado, sin que su expareja llegara a verlo.