Caso Naldy Saldaña de La Bella Luz cruza fronteras: medio español difunde polémico video y causa indignación

La denuncia de la cantante Naldy Saldaña ha provocado gran impacto en internet tras la difusión de videos que muestran supuestos tocamientos del director musical César Sánchez Chavesta.

La denuncia hecha por Naldy Saldaña, quien fue la cantante principal de La Bella Luz, sigue generando eco tanto a nivel nacional como internacional. Los videos proporcionados por la artista como prueba de supuestos tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, fueron recogidos por el conocido diario español El País, publicando las imágenes y explicando el contexto de lo acontecido, lo que ha generado una fuerte reacción en redes sociales.

¿Cómo presentó el diario español El País el caso de Naldy Saldaña?

A través de su cuenta en Instagram, el medio español compartió fragmentos del caso con una descripción de las escenas que han conmovido a miles de usuarios.

Caso Naldy Saldaña da vuelta al mundo

"Naldy Saldaña, exvocalista de la orquesta de cumbia La Bella Luz, sale del baño durante un ensayo en Lima. Un individuo semicalvo que es mucho mayor que ella, se interpone en su trayecto, la aborda e intenta besarla mientras la música tropical resuena fuerte. Saldaña se protege con ambas manos e intenta librarse, pero él la retiene firmemente. En otro clip, grabado minutos después, el individuo la inmoviliza y la toca mientras ella lucha sin éxito. Este hombre es César Sánchez Chavesta, director musical y tecladista del grupo", explica la publicación.

Además, el diario sintetizó el desarrollo del caso y mencionó que la cantante llevó la denuncia a las autoridades antes de que el material se hiciera público.

"Las imágenes han conmocionado al público peruano y han generado un aluvión de indignación en las redes. Los videos son del 18 de junio y fueron revelados ahora por el programa 'Magaly TV'.

La cantante afirma haber denunciado el incidente al día siguiente de la agresión, buscando una respuesta firme de la agrupación con la que trabajaba desde hacía tres años.

Esa reacción nunca llegó. Permaneció un mes más y finalmente renunció. Solo después de que los videos se publicaron, la orquesta decidió la separación indefinida de Sánchez Chavesta y las instituciones estatales tomaron las medidas necesarias", describió la publicación española.

¿Qué reacción provocó la publicación en los usuarios?

La cobertura de El País desató una gran respuesta en las redes sociales. Cientos de personas han manifestado su descontento y apoyo a Naldy Saldaña, demandando que el caso siga su curso legal.