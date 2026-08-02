'ECHAN' a Mark Vito del Perú y encargan el REGRESO a su país tras anunciar su nuevo cargo en medio de reencuentro con Keiko Fujimori

Mark Vito volvió a acaparar la atención tras aparecer en el aeropuerto luego de revelar el nuevo cargo que desempeña. Su inesperada salida del Perú se produjo días después de su comentado reencuentro con Keiko Fujimori durante las actividades oficiales por su juramentación.

Mark Vito volvió a convertirse en tema de conversación luego de reaparecer en apoyo a Keiko Fujimori durante las actividades oficiales realizadas por su juramentación como presidenta del Perú. Su presencia en la cena de Palacio de Gobierno y en la Gran Parada Militar, acompañado de su actual pareja Leslie Echevarría, generó una ola de comentarios en redes sociales. Poco después de revelar el nuevo cargo que desempeña, el estadounidense sorprendió al aparecer en un aeropuerto rumbo a su país, desatando nuevas especulaciones entre sus seguidores.

¿Qué pasó con Mark Vito y por qué fue 'echado' del Perú?

Tras el mediático reencuentro con Keiko Fujimori, Mark Vito continuó generando contenido en redes sociales relacionado con las bromas que recibe por su pasado como esposo de la hoy mandataria y por no haberse convertido en el "primer damo" del país.

En ese contexto, el influencer respondió con humor a quienes especulaban que habría recibido un cargo dentro del Gobierno. En lugar de ello, explicó que actualmente se desempeña como Gerente Comercial de Only One Coin, la empresa de enseñanza de idiomas liderada por su pareja, Leslie Echevarría. Incluso, ambos protagonizaron un divertido intercambio en el que ella lo responsabilizaba, en tono de broma, de afectar la rentabilidad del negocio al ofrecer cursos a precios muy bajos.

Sin embargo, la historia dio un nuevo giro cuando ambos aparecieron en un aeropuerto. Allí, Leslie sorprendió al anunciar, entre risas, que había decidido enviarlo de regreso a Estados Unidos.

"Lo que todo el mundo quería, ya lo estoy devolviendo a su país, ya se va, adiós Mark", reveló Leslie Echevarría, mientras que el empresario se alejaba con su maleta hacia la zona de los vuelos internacionales sin mencionar a qué destino iría realmente ni por cuánto tiempo.

Leslie Echevarría explicó por qué acompañó a Mark Vito al encuentro con Keiko Fujimori

Antes de difundirse el video grabado en el aeropuerto, Leslie Echevarría también respondió a los cuestionamientos por haber asistido junto a Mark Vito a las actividades organizadas tras la juramentación de Keiko Fujimori.

La empresaria explicó que recibió una invitación personal para participar en la reunión y aseguró que decidió asistir porque consideró que se trataba de un momento importante para la familia que Mark Vito comparte con la presidenta y sus hijas.

"Siento que era un momento importante que representa mucho para ti, es algo que yo respeto, por eso acompañé a Mark, hay mucha gente que dice ‘por qué fue Leslie’, porque a mí también me invitaron. Igual, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido? Igual iban a decir cosas. Yo agradezco mucho la invitación, de corazón, porque para mí, desde el respeto, es un momento familiar", sostuvo la profesora de inglés.