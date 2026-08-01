Pamela Franco aborda los rumores de una crisis con Christian Cueva, destacando que el tiempo revelará la verdad sobre su relación.

Pamela Franco responde por primera vez a los rumores de crisis con Christian Cueva | Composición Wapa

Pamela Franco responde por primera vez a los rumores de crisis con Christian Cueva | Composición Wapa

Recientemente, las publicaciones de Pamela Franco en las redes sociales han captado la atención de sus seguidores. La falta de contenido juntos con Christian Cueva ha generado rumores sobre un posible distanciamiento de la pareja.

Para aclarar la situación, la cantante habló sobre el estado actual de su relación con el futbolista. Aseguró que ambos están centrados en sus proyectos personales, evitando la necesidad de exponer su vida privada constantemente.

Pamela comenta que el tiempo dictará el futuro de su relación

Al abordar las especulaciones sobre una posible crisis, la cantante explicó que ella y Christian Cueva priorizan sus propias metas. Prefieren mantener su romance de manera discreta y tranquila.

"Cada uno en lo suyo, como siempre he dicho. El tiempo es un aliado y a veces un enemigo. Dejamos que las cosas sigan su curso. Está funcionando bien," aseguró.

También dejó claro que su enfoque principal es su carrera y su hija.

"Estoy muy concentrada en mi trabajo y mi hija, quien es extremadamente importante para mí," añadió.

Además, Pamela subrayó que para ella, los actos hablan más fuerte que las promesas en una relación.

"Veremos en los hechos si realmente esa persona es para ti o no," comentó la cantante.

Cuando se le preguntó si sus declaraciones indican una posible ruptura, ella descartó esa idea y reafirmó su amor por el conocido 'Aladino'.

"No, soy realista. Siempre he manifestado que estoy enamorada y por eso estoy con él. De lo contrario, no tendría sentido, imagina aguantar tanto," concluyó.