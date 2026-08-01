Acusan a la madre de Angie Jibaja de involucrarse con el novio chileno de la modelo: “Tengo todas las conversaciones”

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja , ha sido señalada de relacionarse con el novio chileno de su hija y criticarla en secreto. Esto ocurre mientras se desarrolla un escándalo en un hotel donde Angie fue acusada de consumo de sustancias.

Maggie Liza, conocida como la madre de Angie Jibaja, está centrando la atención debido al incidente en un hotel, donde la 'chica de los tatuajes' agredió a una trabajadora que la acusó de estar consumiendo sustancias junto a su novio chileno. Posteriormente, tras reclamar a Giancarlo Cossio, mánager de Angie, por no haberla protegido, él realizó una impactante revelación sobre una supuesta traición a su propia hija.

Madre de Angie Jibaja envuelta en polémica por involucrarse con su pareja chilena

Tras el escándalo de Angie Jibaja en el hotel, donde se le acusó de agredir a una mujer que sugirió su consumo de sustancias, Giancarlo Cossio, el mánager, respondió enérgicamente a Maggie Liza, quien había criticado su falta de apoyo en los pagos del hospedaje.

La controversia fue desvelada por él mismo en su programa 'Nadie Sabe', donde Jibaja estuvo antes de ser removida debido al escándalo. Desde entonces, ella ha estado fuera del radar, y su amigo aún intenta contactarla para cubrir su viaje de regreso a Chile.

En medio de la situación, Cossio mostró su enfado ante las críticas de la madre y le reclamó por atribuirle la responsabilidad de la difícil situación que vive la expareja de Jean Paul Santa María, realizando una petición clara sobre lo ocurrido.

"En lugar de preocuparse por si pagué el hotel, ¿por qué no averigua por qué su hija fue retirada del lugar, en vez de armar un espectáculo porque a usted le interesa generar ganancias con esto?", comenzó explicando. Esto generó más dudas sobre las verdaderas razones detrás de la salida de Angie del hotel, insinuando que no estaría relacionado con un tema económico.

Posteriormente, habló sobre las múltiples traiciones hacia su hija, indicando que no solo la afectó públicamente, sino que también se habría involucrado con su novio chileno, quien estaba con ella en Perú y vinculado en el escándalo por uso de sustancias.

"Usted ha llegado a lo más bajo, y se lo he dicho en nuestras conversaciones. Le advertí que no se metiera conmigo porque tengo mensajes donde usted habla mal de su hija (...) Ha dicho cosas terribles de ella, incluso que ha tenido una relación con su esposo. ¿Quiere que siga? Porque tengo todas las charlas guardadas como prueba", afirmó.

La información proporcionada por Cossio esclarece lo que ya se rumoraba desde hace meses en medios chilenos, sugiriendo que fue Angie quien se involucró con la pareja de su madre.

"Ella apareció en 'Primer Plano' con un hombre, no tanto mayor, pero mayor que ella, que inicialmente pensé era solo su mánager, pero luego supe que realmente era la pareja de su mamá, que aparentemente ahora está con Angie", recordó una periodista chilena en su momento, aunque parece que la realidad podría ser diferente.

Hasta ahora, el paradero de Jibaja sigue siendo desconocido, aunque ella ya ofreció disculpas en medio de lágrimas por el incidente vivido hace algunas semanas.