Jaime Bayly destapa su verdad tras revelar ‘infidelidad’ de su esposa Silvia Núñez: “Con un profesor de karate”

Jaime Bayly generó controversia tras hablar sobre la supuesta infidelidad de su esposa, Silvia Núñez del Arco, tras deslizar que tuvo un affaire con su profesor de karate.

Jaime Bayly expone verdad de supuesta infidelidad de su esposa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Jaime Bayly expone verdad de supuesta infidelidad de su esposa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Jaime Bayly volvió a convertirse en noticia luego de pronunciarse sobre una de las columnas más comentadas que publicó en los últimos meses. El escritor peruano fue consultado acerca del texto en el que narró una supuesta infidelidad de su esposa, Silvia Núñez del Arco, con un profesor de karate, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro, el también periodista aclaró el origen de ese relato y explicó cuál es el papel que juega la ficción en sus publicaciones, dejando abierta la incógnita sobre si los hechos ocurrieron realmente o fueron producto de su imaginación.

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre la supuesta infidelidad de Silvia Núñez?

Jaime Bayly conversó con las cámaras de 'Amor y Fuego' durante su paso por la Feria Internacional del Libro, donde fue consultado por una de las historias que más controversia generó entre sus lectores: la presunta infidelidad de su esposa, Silvia Núñez, con un profesor de karate.

Ante la pregunta, el escritor sorprendió al asegurar que no todo lo que plasma en sus columnas corresponde necesariamente a hechos reales y explicó que parte de su estilo consiste en mezclar elementos de ficción con situaciones cotidianas.

"No todo lo que escribo ha ocurrido realmente ¿no?. Muchas cosas me las invento. Pero la gracia es que parezcan reales", sostuvo en un inicio.

Bayly señaló que uno de los desafíos de la literatura consiste precisamente en hacer que el lector dude sobre el límite entre la realidad y la ficción. Por ello, evitó confirmar si el episodio relacionado con su esposa realmente ocurrió.

"Si yo, por ejemplo, le atribuyo unos amores traviesos con un profesor de karate, puede que sea real como que no. Puede que sea una manifestación de celos por mi parte", explicó.

Con estas declaraciones, el escritor dejó en claro que no todas las experiencias narradas en sus publicaciones deben interpretarse como hechos autobiográficos, manteniendo el misterio sobre el origen de esa historia.

Jaime Bayly recuerda a Diego Bertie y confiesa que aún no supera su partida

Durante la misma entrevista, Jaime Bayly también dedicó unas emotivas palabras al fallecido actor Diego Bertie, con quien mantuvo una estrecha relación de amistad y cuya muerte continúa marcándolo profundamente.

El escritor reconoció que, pese al paso del tiempo, el dolor por la pérdida del recordado artista sigue presente y aseguró que aún le resulta difícil aceptar su partida.