Jaime Bayly reveló, en su última columna en ‘La Nación’ el complicado momento que está pasando con su esposa Silvia Núñez del Arco.

Jaime Bayly revela FUERTE CRISIS en su matrimonio: "Mi hija me preguntó si yo pensaba que mi ESPOSA Y SU PROFESOR eran AMANTES" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Jaime Bayly revela FUERTE CRISIS en su matrimonio: "Mi hija me preguntó si yo pensaba que mi ESPOSA Y SU PROFESOR eran AMANTES" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Se termina todo? El escritor peruano Jaime Bayly causó revuelo con su última columna publicada en la web de ‘La Nación’. Fiel a su estilo, el también conductor de televisión, reveló que el reciente cumpleaños de su pareja fue uno de los días más complicados de su vida.

El ‘Niño Terrible’ calificó como “El peor día del año” al onomástico de la mamá de su última hija, narrando todos los sucesos que pasaron cuando solo quería celebrar dicho día. Incluso explicó que no estaba preparado para tan tamaña “catástrofe”.

Jaime Bayly revela crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

En su columna llamada ‘Infeliz Cumpleaños’, Jaime Bayly narró cómo la celebración para su esposa terminó en peleas porque su pareja se tardó en llegar para la cena que iban a compartir junto con su hija. Pero lo que llamó la atención no fue la demora sino la razón de dicha tardanza.

Y es que Núñez del Arco se tardó en llegar para la cena con a su esposo porque tuvo una celebración junto a su profesor de karate:

“La noche previa a su natalicio, ella anunció los planes para su cumpleaños: almorzaría conmigo y con nuestra hija adolescente, luego pasaría toda la tarde con su profesor de karate, quien también cumplía años ese sábado, y finalmente saldría a cenar conmigo y con nuestra hija”, empezó diciendo el escritor; sin embargo lo que llamó la atención fue que la joven madre llegó (según narra Bayly) tarde y ebria.

“Preocupada, mi hija me preguntó por qué su madre había desaparecido. Le dije: si lleva cinco horas en esa fiesta, seguro que ha tomado bastante, y debe de estar muy divertida, tanto que se ha olvidado de mirar el reloj. Mi hija estaba furiosa porque en días pasados su madre la había amonestado severamente por llegar cinco minutos tarde a una clase de historia. Yo me permití decirle: cuando tu madre toma demasiado, no se convierte en una mejor persona, y además está con su profesor de karate, y es obvio que lo quiere mucho”, escribió Jaime y siguió con una expresión bastante fuerte de su propia hija:

“Mi hija me preguntó si yo pensaba que mi esposa y el profesor eran amantes. Le dije: no lo sé, pero no me sorprendería. Luego añadí: el cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera. Por último, le pedí: cuando venga tu madre, no la regañemos, porque no queremos jod3rle la noche”.

Dicha columna describe lo que aparentemente sería una infidelidad por parte de Silvia pero el escritor no afirma ni niega que su esposa lo esté engañando con su profesor de karate.

Entrevista de Jaime Bayly a Silvia Núñez del Arco