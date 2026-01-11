Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

¡Se le escapó! Exponen chat de novia de Hugo García donde confirmaría su EMBARAZO: "Tengo 14 semanas..."

La novia de Hugo García compartió un chat con una amiga donde desató rumores sobre su estado de un posible embarazo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Se le escapó! Exponen chat de novia de Hugo García donde confirmaría su EMBARAZO: "Tengo 14 semanas..."
    Isabella Ladera podría estar embarazada | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    ¡Se le escapó! Exponen chat de novia de Hugo García donde confirmaría su EMBARAZO: "Tengo 14 semanas..."

    Un error en redes sociales puso a Isabella Ladera en el ojo de la tormenta. La influencer venezolana y novia de Hugo García, publicó una captura de una conversación con una amiga que dejó al descubierto un mensaje que llamó poderosamente la atención. La mención de un posible embarazo no pasó desapercibida entre sus seguidores.

    wapa.pe

    VER MÁS: Famoso cantante murió en trágico accidente aéreo tras soñar TRES VECES que su avión fallaba

    Novia de Hugo García revela por error supuesto embarazo

    Una conversación de Isabella Ladera con una amiga se hizo viral en redes sociales, luego de que la modelo la publicara en sus historias de Instagram y al percartarse del error, lo eliminara.

    En las redes sociales se difundió una captura de pantalla de una conversación de Isabella Ladera con una amiga, en esta, la amiga de la influencer le pregunta si sabe dónde puede conseguir una conocida bebida típica venezolana y esta pide ayuda a sus seguidores.

    "Hola, ¿Quién tiene chicha? Mi amiga quiere jajaja y yo quiero majarete", escribió. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la captura en el chat, pues Isabella había escrito: "Tengo 14 semanas", lo que inició las especulaciones sobre un posible embarazo.

    Como se recuerda, desde hace unas semanas se viene rumorando que la modelo venezolana estaría embarazada de Hugo García, aunque estos lo han desmentido.

    Aunque se desconoce el contexto de la conversación, la revelación causó sorpresa entre los seguidores de la pareja, quienes esperan que se pronuncien.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Magaly Medina impresiona al mostrar su nuevo rostro tras someterse a delicada operación de siete horas

    Hugo García habla de su futuro y revela su sueño de ser papá

    Hugo García sorprendió al público al dejar de lado su faceta competitiva y mostrar un lado mucho más íntimo. El exchico reality habló abiertamente sobre sus aspiraciones personales y dejó en evidencia que atraviesa una etapa de reflexión y proyección a largo plazo, marcada también por su actual relación con la modelo venezolana Isabella Ladera.

    Lejos de los rumores y especulaciones, el deportista decidió sincerarse sobre lo que desea construir más adelante. Con una visión clara de familia y estabilidad, García confesó que la paternidad es un sueño que lo acompaña desde hace años y que sigue muy presente en sus planes de vida.

    “Yo vengo de una familia de tres hermanos, de mamá y papá. Entonces, yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevarme a mis hijos a hacer deporte, con viajar con ellos y hacer planes con mi familia. Entonces, eso siempre estará en mis planes. Eso será cuando Dios quiera y se dé”, expresó el ‘guerrerito’ en una reciente entrevista.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Se le escapó! Exponen chat de novia de Hugo García donde confirmaría su EMBARAZO: "Tengo 14 semanas..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Christian Cueva proyecta matrimonio, pero Pamela Franco le pone freno: “Llevémonos bien para ver si existe un futuro”

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Hija mayor de Pamela López se luce con Paul Michael, saliente de su madre en impensada situación

    Brunella Horna NO CALLA más y confiesa la EXORBITANTE cifra que cobró tras romper con Renzo Costa

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Tarazona lanza fulminante indirecta a Pamela Franco: "He sido cachuda, pero no clandestina"

    Salvador del Solar sorprende al confesar lo enamorado que está de Ana María Orozco: "Como si descubriera un tesoro"

    Magaly Medina recibe OSCURA predicción: Médiums advierten posible REGRESO a la CÁRCEL

    Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

    Paul Michael se defiende tras acusaciones de agresión a Pamela López en hotel, pero ella guarda silencio

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;