La novia de Hugo García compartió un chat con una amiga donde desató rumores sobre su estado de un posible embarazo.

Un error en redes sociales puso a Isabella Ladera en el ojo de la tormenta. La influencer venezolana y novia de Hugo García, publicó una captura de una conversación con una amiga que dejó al descubierto un mensaje que llamó poderosamente la atención. La mención de un posible embarazo no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Novia de Hugo García revela por error supuesto embarazo

Una conversación de Isabella Ladera con una amiga se hizo viral en redes sociales, luego de que la modelo la publicara en sus historias de Instagram y al percartarse del error, lo eliminara.

En las redes sociales se difundió una captura de pantalla de una conversación de Isabella Ladera con una amiga, en esta, la amiga de la influencer le pregunta si sabe dónde puede conseguir una conocida bebida típica venezolana y esta pide ayuda a sus seguidores.

"Hola, ¿Quién tiene chicha? Mi amiga quiere jajaja y yo quiero majarete", escribió. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la captura en el chat, pues Isabella había escrito: "Tengo 14 semanas", lo que inició las especulaciones sobre un posible embarazo.

Como se recuerda, desde hace unas semanas se viene rumorando que la modelo venezolana estaría embarazada de Hugo García, aunque estos lo han desmentido.

Aunque se desconoce el contexto de la conversación, la revelación causó sorpresa entre los seguidores de la pareja, quienes esperan que se pronuncien.

Hugo García habla de su futuro y revela su sueño de ser papá

Hugo García sorprendió al público al dejar de lado su faceta competitiva y mostrar un lado mucho más íntimo. El exchico reality habló abiertamente sobre sus aspiraciones personales y dejó en evidencia que atraviesa una etapa de reflexión y proyección a largo plazo, marcada también por su actual relación con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Lejos de los rumores y especulaciones, el deportista decidió sincerarse sobre lo que desea construir más adelante. Con una visión clara de familia y estabilidad, García confesó que la paternidad es un sueño que lo acompaña desde hace años y que sigue muy presente en sus planes de vida.