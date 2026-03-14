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Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: lista completa de los 17 sectores afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz de este domingo 15 y lunes 16 de marzo, que durará hasta 10 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

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    Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: mira si tu zona se verá afectada. | Composición Wapa
    Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: lista completa de los 17 sectores afectados

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 15 y lunes 16 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    En los departamentos de Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

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    Corte de luz este domingo 15 de marzo, según Hidrandina

    La Libertad

    • Distrito de Pacasmayo
    • Sectores afectados: Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Jequetepeque, Puemape, Santa Elena y anexos
    • Hora de corte y restablecimiento: 7.30 a. m. a 5.30 p. m.
    • Distrito de El Porvenir
    • Sectores afectados: AA.HH Alan Garcia I, Pampas de Huerequeque, Sector Vallesol II, Villaluz II Etapa, AA.HH Victor Raul Haya de la Torre, AA.HH Tupac Amaru, Tupac Amaru II Etapa, AA.HH Kumamoto – Los Libertadores.
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
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    Corte de luz este lunes 16 de marzo, según Hidrandina

    Cajamarca

    • Distrito de Cajamarca
    • Sectores afectados: Lotiz. Cajamarca 2010, APV Magisterial Mártires del Magisterio, Sector Huacariz San Martín.
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 2.00 p. m.

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: lista completa de los 17 sectores afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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