Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: lista completa de los 17 sectores afectados

Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: lista completa de los 17 sectores afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 15 y lunes 16 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
En los departamentos de Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.
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Corte de luz este domingo 15 de marzo, según Hidrandina
La Libertad
- Distrito de Pacasmayo
- Sectores afectados: Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Jequetepeque, Puemape, Santa Elena y anexos
- Hora de corte y restablecimiento: 7.30 a. m. a 5.30 p. m.
- Distrito de El Porvenir
- Sectores afectados: AA.HH Alan Garcia I, Pampas de Huerequeque, Sector Vallesol II, Villaluz II Etapa, AA.HH Victor Raul Haya de la Torre, AA.HH Tupac Amaru, Tupac Amaru II Etapa, AA.HH Kumamoto – Los Libertadores.
- Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
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Corte de luz este lunes 16 de marzo, según Hidrandina
Cajamarca
- Distrito de Cajamarca
- Sectores afectados: Lotiz. Cajamarca 2010, APV Magisterial Mártires del Magisterio, Sector Huacariz San Martín.
- Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 2.00 p. m.
Recomendaciones ante el corte de luz programado
La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.