Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: lista completa de los 17 sectores afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz de este domingo 15 y lunes 16 de marzo, que durará hasta 10 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: mira si tu zona se verá afectada. | Composición Wapa

Corte de servicio eléctrico este 15 y 16 de marzo por hasta 10 horas: mira si tu zona se verá afectada. | Composición Wapa

¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 15 y lunes 16 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

En los departamentos de Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

Corte de luz este domingo 15 de marzo, según Hidrandina

La Libertad

Distrito de Pacasmayo

Sectores afectados: Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Jequetepeque, Puemape, Santa Elena y anexos

Hora de corte y restablecimiento: 7.30 a. m. a 5.30 p. m.

Distrito de El Porvenir

Sectores afectados: AA.HH Alan Garcia I, Pampas de Huerequeque, Sector Vallesol II, Villaluz II Etapa, AA.HH Victor Raul Haya de la Torre, AA.HH Tupac Amaru, Tupac Amaru II Etapa, AA.HH Kumamoto – Los Libertadores.

Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

Corte de luz este lunes 16 de marzo, según Hidrandina

Cajamarca

Distrito de Cajamarca

Sectores afectados: Lotiz. Cajamarca 2010, APV Magisterial Mártires del Magisterio, Sector Huacariz San Martín.

Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 2.00 p. m.

Recomendaciones ante el corte de luz programado