ATENCIÓN | Tarifas eléctricas bajarán desde febrero de 2026: conoce cuánto se reducirá el recibo de luz mensual

Desde el 4 de febrero de 2026, Osinergmin aplicará una reducción en las tarifas eléctricas : hogares pagarán 2.96 % menos y empresas hasta 3.68 % menos en el SEIN.

Una gran noticia se anunció, desde el 4 de febrero de 2026, miles de familias y negocios en el país verán un ajuste a la baja en sus recibos de electricidad. La noticia fue entregada por Osinergmin, tras culminar su evaluación técnica mensual de las tarifas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

De acuerdo con el reporte oficial, la reducción promedio será de -2.96 % para los usuarios domiciliarios y de -3.68 % para los usuarios comerciales e industriales, un cambio que se reflejará de manera automática en los próximos recibos.

Sobre esta decisión, el organismo regulador precisó en un documento técnico: "En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, Osinergmin ha efectuado la revisión mensual correspondiente".

¿Cuánto bajará tu recibo de luz?

El impacto de esta medida puede notarse con ejemplos simples. Si un hogar suele pagar S/ 100 por consumo eléctrico, con la reducción del -2.96 %, su nuevo recibo bordeará los S/ 97.04.

Aunque el ahorro mensual pueda parecer reducido, representa un alivio acumulativo para la economía familiar, especialmente en un contexto donde otros servicios y alimentos mantienen precios elevados.

Qué factores influyen en el costo de la electricidad

El monto que aparece en el recibo no se define de forma arbitraria. Según la información técnica del sector eléctrico,

"la tarifa eléctrica está compuesta por los costos eficientes de generar, transmitir y distribuir la electricidad a los usuarios".

Estos componentes se revisan de forma periódica para asegurar que el precio refleje las condiciones reales del sistema. En el caso del SEIN, el reciente reajuste responde a varios factores, entre ellos:

Cambios en los precios de generación, influenciados por el tipo de cambio.

Actualización trimestral de cargos adicionales incluidos en el recibo.

Compensaciones por contratos de centrales de reserva fría.

Prima por generación con energías renovables.

Cargo unitario del FISE.

Costos asociados a la confiabilidad del suministro y capacidad de generación.

¿Qué ocurre con los Sistemas Eléctricos Aislados?

La situación es distinta para los Sistemas Eléctricos Aislados, donde se registrará un ligero incremento en las tarifas. En estos casos, el aumento promedio será de 0.03 % para usuarios domiciliarios y de 0.12 % para usuarios comerciales e industriales.

Este ajuste responde a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, que consideran la evolución del Índice de Precios al por Mayor (IPM) y los precios de los combustibles, principalmente el diésel.