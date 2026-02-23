El auge del athleisure: 5 looks que equilibran lo deportivo y lo casual

Conoce cómo armar looks con la tendencia athleisure y no solo estar cómoda durante la mañana, sino todo el día.

El athleisure ya no es solo una tendencia: es una forma de vestir que responde al ritmo real del día a día. En esa fusión entre comodidad y estilo, la marca liderada globalmente por Khloé Kardashian como imagen principal, se posiciona como una de las que mejor interpreta esta estética, proponiendo prendas que funcionan tanto para entrenar como para construir outfits urbanos con personalidad.

La clave está en el equilibrio: siluetas que estilizan, telas técnicas que acompañan el movimiento y diseños pensados para sentirse cómoda sin dejar de verse sofisticada.

A partir de sus colecciones, es posible crear cinco looks versátiles que demuestran cómo lo deportivo puede convivir con lo casual sin esfuerzo.

1. Deportivo elevado

Un set de leggings de tiro alto con efecto moldeador y top estructurado puede transformarse con una chaqueta ligera o una sobrecamisa. El resultado: un outfit cómodo, estilizado y perfecto para una jornada activa fuera del gimnasio.

2. Athleisure urbano

Joggers de líneas limpias combinados con tops minimalistas y accesorios sutiles logran un look moderno, ideal para reuniones informales o planes de fin de semana.

3. Sporty chic

Las prendas técnicas también pueden integrarse con piezas más estructuradas, como blazers ligeros o capas estratégicas, creando un contraste que aporta sofisticación sin perder comodidad.

4. Minimalismo funcional

Paletas neutras, cortes limpios y tejidos de alto rendimiento permiten armar conjuntos que estilizan la figura y acompañan largas jornadas sin sacrificar estilo.

5. Casual con intención

Leggings o biker shorts combinados con prendas amplias y accesorios bien elegidos demuestran que el activewear puede adaptarse incluso a contextos más relajados de oficina o encuentros sociales.