El auge del athleisure: 5 looks que equilibran lo deportivo y lo casual

El auge del athleisure: 5 looks que equilibran lo deportivo y lo casualÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El athleisure ya no es solo una tendencia: es una forma de vestir que responde al ritmo real del día a día. En esa fusión entre comodidad y estilo, la marca liderada globalmente por Khloé Kardashian como imagen principal, se posiciona como una de las que mejor interpreta esta estética, proponiendo prendas que funcionan tanto para entrenar como para construir outfits urbanos con personalidad.
La clave está en el equilibrio: siluetas que estilizan, telas técnicas que acompañan el movimiento y diseños pensados para sentirse cómoda sin dejar de verse sofisticada.
LEE MÁS: ¡Alerta! La Semana de la Moda de Nueva York revela 8 tendencias que todas querrán lucir esta temporada
A partir de sus colecciones, es posible crear cinco looks versátiles que demuestran cómo lo deportivo puede convivir con lo casual sin esfuerzo.
1. Deportivo elevado
Un set de leggings de tiro alto con efecto moldeador y top estructurado puede transformarse con una chaqueta ligera o una sobrecamisa. El resultado: un outfit cómodo, estilizado y perfecto para una jornada activa fuera del gimnasio.
2. Athleisure urbano
Joggers de líneas limpias combinados con tops minimalistas y accesorios sutiles logran un look moderno, ideal para reuniones informales o planes de fin de semana.
3. Sporty chic
Las prendas técnicas también pueden integrarse con piezas más estructuradas, como blazers ligeros o capas estratégicas, creando un contraste que aporta sofisticación sin perder comodidad.
4. Minimalismo funcional
Paletas neutras, cortes limpios y tejidos de alto rendimiento permiten armar conjuntos que estilizan la figura y acompañan largas jornadas sin sacrificar estilo.
NO TE PIERDAS: North West, hija de Kim Kardashian, a sus 12 años ingresa al mundo empresarial con su marca de ropa propia
5. Casual con intención
Leggings o biker shorts combinados con prendas amplias y accesorios bien elegidos demuestran que el activewear puede adaptarse incluso a contextos más relajados de oficina o encuentros sociales.
Más allá de la estética, la marca Fabletics construye su propuesta a partir de pilares que definen su identidad: diseño contemporáneo, ajuste que se adapta a distintas siluetas, funcionalidad a través de detalles prácticos como bolsillos integrados y acabados pensados para el movimiento, innovación en telas que brindan soporte y comodidad, y una visión donde vestirse también forma parte del bienestar diario.