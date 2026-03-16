¡EXPUESTO! Difunden la IDENTIDAD del popular conductor de América tv que fue AMPAYADO besando AMOROSAMENTE a jovencita | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

¡EXPUESTO! Difunden la IDENTIDAD del popular conductor de América tv que fue AMPAYADO besando AMOROSAMENTE a jovencita | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

El programa ‘Q’ Bochinche’ difundió un adelanto en el que se observa a un conocido conductor de televisión en una actitud bastante cercana con una joven cuya identidad no fue revelada en un inicio. En las imágenes se aprecia al presentador compartiendo momentos de complicidad con la misteriosa mujer durante lo que parecería ser una salida nocturna.

En el video también se muestran escenas en las que el conductor de América TV se aproxima a la joven e incluso aparenta intentar besarla de manera apasionada. Sin embargo, el rostro de la acompañante fue ocultado mediante un efecto de pixelado, lo que generó gran curiosidad entre los seguidores del programa.