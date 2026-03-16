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Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita

Programa de streaming ‘Q Bochinche’ dio el nombre del conductor de televisión de América tv.

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    Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita
    ¡EXPUESTO! Difunden la IDENTIDAD del popular conductor de América tv que fue AMPAYADO besando AMOROSAMENTE a jovencita | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita

    El programa ‘Q’ Bochinche’ difundió un adelanto en el que se observa a un conocido conductor de televisión en una actitud bastante cercana con una joven cuya identidad no fue revelada en un inicio. En las imágenes se aprecia al presentador compartiendo momentos de complicidad con la misteriosa mujer durante lo que parecería ser una salida nocturna.

    En el video también se muestran escenas en las que el conductor de América TV se aproxima a la joven e incluso aparenta intentar besarla de manera apasionada. Sin embargo, el rostro de la acompañante fue ocultado mediante un efecto de pixelado, lo que generó gran curiosidad entre los seguidores del programa.

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    No obstante, durante la emisión de esta mañana se reveló finalmente quién era el protagonista de las imágenes. Según el programa, el conductor involucrado sería Juan Carlos Orderique, reconocido presentador de América TV.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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