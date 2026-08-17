¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Gisela Valcárcel reacciona al veto de Ethel Pozo de la Teletón y le dedica contundente mensaje

Gisela Valcárcel respaldó a Ethel Pozo luego de que quedara fuera de la Teletón 2026. La conductora explicó qué habría motivado su ausencia.

La ausencia de Ethel Pozo en la Teletón 2026 generó una inesperada controversia que rápidamente llegó a las redes sociales. Luego de que la conductora revelara que este año no participará en la jornada solidaria, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse y respaldar públicamente a su hija.

La popular 'Señito' destacó la manera en que Ethel afrontó la situación y pidió que el episodio no desvíe la atención del verdadero propósito de la campaña. "Hija, amo el valor que tienes para enfrentar con la verdad las cosas que pueden suceder, cosas como estas, más allá de llevarnos al enfrentamiento, nos siguen uniendo a miles y miles de peruanos que necesitan ayuda. Teletón sigue vivo en nuestros corazones", expresó la conductora.

Ethel Pozo explica por qué no estará en la Teletón 2026

La polémica comenzó cuando Ethel Pozo comunicó que la organización le informó que no podría participar este año. Según su versión, la decisión estaría relacionada con una comunicación realizada por América TV debido a una supuesta incomodidad que generaría su presencia entre algunos integrantes de 'América Hoy', espacio televisivo del que formó parte durante varios años.

"Esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy", señaló Pozo.

Gisela Valcárcel no dudó en salir a respaldar a su hija.

La noticia tomó por sorpresa a la presentadora debido a su vínculo de años con la campaña. Pese a ello, aseguró que la situación no cambiará su compromiso con la causa y agradeció al equipo organizador por comunicarle directamente lo ocurrido.

"Saben del enorme cariño que les tengo y quiero que sepan también que siempre podrán contar conmigo. Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil", indicó.

De esta manera, tanto Ethel como Gisela remarcaron que la controversia no debería afectar el objetivo solidario de la Teletón ni la ayuda destinada a quienes la necesitan.

Comunicado de Ethel sobre su ausencia en la Teletón.

Usuarios cuestionan ausencia de Ethel Pozo en la Teletón

El anuncio también provocó reacciones entre los seguidores de la Teletón. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron que Ethel Pozo quede fuera del evento y señalaron una aparente contradicción entre esta situación y el mensaje de unión que promueve tradicionalmente la campaña.

Algunos internautas incluso solicitaron que se reconsidere su participación, recordando que la conductora ha colaborado anteriormente con la jornada solidaria.

Usuarios reaccionan a la noticia.

En medio de la controversia, también llamó la atención que América Televisión limitara los comentarios en algunas publicaciones de Instagram relacionadas con la Teletón. Hasta el momento, el canal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo declarado por Ethel Pozo.