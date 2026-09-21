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Caso Liceo Naval: Marina de Guerra responde a protestas y hace importante anuncio tras agresión sexual

La Marina de Guerra del Perú mostró su empatía con el estudiante y su familia, reconoció fallas y prometió ajustar sus políticas.

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    Caso Liceo Naval: Marina de Guerra responde a protestas y hace importante anuncio tras agresión sexual
    Caso Liceo Naval | Composición LR / Difusión
    Caso Liceo Naval: Marina de Guerra responde a protestas y hace importante anuncio tras agresión sexual

    La Marina de Guerra del Perú ha declarado su rechazo a todas las formas de violencia, maltrato o acoso, tras la denuncia de una presunta agresión sexual que habría perjudicado a un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, por parte de sus compañeros. Esta declaración fue emitida el último 21 de septiembre, casi una semana después de los hechos.

    En su comunicado, la Marina mostró su apoyo y solidaridad tanto al alumno afectado como a su familia, aceptó la existencia de errores y anunció la implementación de cambios en sus políticas para prevenir la repetición de incidentes similares dentro de sus instituciones educativas. "Nuestra tarea es aprender y corregir lo que sea necesario", indicó.

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    Anuncian revisión de normas

    Conforme a lo declarado, la Marina ha dispuesto acciones específicas para evaluar y ajustar las normativas, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y fortalecer la seguridad y protección en los Liceos Navales.

    La institución declaró que actúa con responsabilidad, transparencia y determinación, respetando estrictamente la ley y el debido proceso. También rechazó la divulgación de información que afecte la dignidad, privacidad o tranquilidad de cualquier menor o miembro de la familia naval, "especialmente de las víctimas, incluyendo a los acusados, mientras las autoridades pertinentes investigan y clarifican los hechos".

    Exigen justicia con plantón

    El comunicado de la Marina de Guerra se hizo público casi una semana después de que se revelara la denuncia por presunta agresión sexual a un joven de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise ocurrido el 15 de septiembre. Este caso está bajo la investigación de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.

    El pronunciamiento ocurre después de una marcha de aproximadamente 60 personas frente al Liceo Naval de San Borja el pasado domingo, en la que manifestaron su apoyo al estudiante denunciante y su exigencia de esclarecer lo sucedido. Los participantes sostenían pancartas con lemas como 'No estás solo' y 'La víctima merece justicia, no protección para los culpables.'

    SOBRE EL AUTOR:
    Caso Liceo Naval: Marina de Guerra responde a protestas y hace importante anuncio tras agresión sexual
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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