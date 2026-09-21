¡SE PASÓ DE CONFIANZA! Christian Domínguez protagoniza inesperada escena con Tula Rodríguez y su reacción llamó la atención

En un evento multitudinario, Christian Domínguez tocó a Tula Rodríguez , quien inmediatamente retiró su mano y luego comentó al respecto.

Christian Domínguez generó sorpresa al tocar inesperadamente a Tula Rodríguez durante una presentación, causando reacciones inmediatas tanto en la conductora como en el público presente y en las redes sociales.

El incidente ocurrió en 'Chapa tu money', un programa humorístico, cuando Domínguez, actual pareja de Karla Tarazona, participaba en un baile con la presentadora. Nadie anticipaba que ese momento se volvería el más comentado de la noche.

El gesto inesperado de Christian Domínguez hacia Tula Rodríguez

El actor y cantante inició con movimientos musicales junto a Tula. En uno de los momentos del espectáculo, Domínguez levantó a Rodríguez sobre sus hombros y accidentalmente la tocó en el trasero dos veces. Tula inmediatamente reaccionó la primera vez, apartando su mano, mientras el público se conmocionaba y Mateo Garrido Lecca señalaba esto a la cámara. Más tarde, expresó al micrófono: “No te voy a permitir esa falta de respeto”.

El espectáculo continuó y ocurrió otro instante notable cuando el cumbiambero posó sus manos sobre los hombros de la presentadora, llevando a un intercambio cómico en el que Garrido Lecca preguntó: “¿Sientes que te han tocado todo, y eso te alegra?”. Rodríguez respondió sonriente: “Mira mi cara”.

El evento terminó en un tono cómico. Tula sonrió, mientras Domínguez mostraba algo de timidez después del inusual incidente durante los movimientos del baile.