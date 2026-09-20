Brando Gallesi pide perdón por terrible broma sobre caso Liceo Naval y toma drástica decisión: “No soy así”

Brando Gallesi recibe críticas en redes por un comentario inadecuado sobre un menor afectado en el L iceo Naval . El actor ofrece disculpas y reconoce su error.

Brando Gallesi confesó que su broma fue improvisada y tachó su comentario de inadecuado. Anunció un descanso de las redes para centrarse en su crecimiento personal. Foto: TikTok

Brando Gallesi confesó que su broma fue improvisada y tachó su comentario de inadecuado. Anunció un descanso de las redes para centrarse en su crecimiento personal. Foto: TikTok

Brando Gallesi enfrenta una fuerte reacción en redes sociales por un chiste ofensivo en Kick, que muchos vincularon con el incidente de un menor en el colegio Liceo Naval. Frente a las críticas, el actor peruano pidió disculpas, destacando que desconocía el caso. No obstante, en el video original, se observa que sabía sobre el tema, ya que Cristorata había solicitado sanciones para los responsables.

"Estuve presente en un stream el último viernes (viernes 18 de septiembre) con un streamer que es también amigo, Cristopher (Cristorata), muy conocido. Durante el stream mencioné una frase equivocada, en tono de chiste. Fue improvisado, sin una intención profunda más que hacer un chiste rápido y básico, un dialecto que no es el mío, no hablo así en mi día a día", expresó Gallesi asumiendo su error.

Brando Gallesi se disculpa por comentario hiriente

Brando Gallesi, quien fue conmovido por los comentarios de Agus Padilla, mencionó en un video publicado el sábado 20 de septiembre que la exposición en la plataforma Kick lo había afectado. Anunció que se alejará de las redes para enfocarse en su crecimiento personal.

"He decidido pausar los streams porque siento que ya estaba transmitiendo demasiado, y necesito regresar a mi centro. Quiero concentrarme plenamente en el deporte para estar en mi mejor forma tanto física como mental con la selección de creadores de contenido", compartió el actor.