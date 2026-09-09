Brandon Gallesi rompió en llanto en 'No aclares que oscureces' luego de recibir un emotivo mensaje de Agus Padilla durante su visita a Q+.

Brandon Gallesi protagonizó un emotivo momento durante su participación en 'No aclares que oscureces', programa transmitido por Q+, luego de escuchar unas palabras de apoyo de Agus Padilla. El actor terminó quebrándose al sentirse comprendido durante la conversación.

La escena ocurrió mientras compartía el espacio con Dafonseka, Suheyn Cipriani y Padilla, quien destacó el proceso personal que atraviesa Gallesi y la manera en que viene expresándose públicamente.

Agus Padilla emociona a Brandon Gallesi con inesperado mensaje

Durante el programa, Agus Padilla le dedicó unas palabras que terminaron tocándolo profundamente.

"Lo que el mundo sí necesita es escuchar a más personas como vos. De verdad es muy bueno escucharte, y eso que decís es muy cierto y habla mucho de que sos una persona que pasó por mucho y al fin logró encontrarse", expresó Agus Padilla durante la conversación.

Gallesi no pudo contener las lágrimas y agradeció el reconocimiento.

"Me has tocado el corazón, me has hecho llorar incluso. Llevo mucho tiempo no teniendo la oportunidad de que alguien me vea", expresó Gallesi.

Luego explicó por qué aquellas palabras tuvieron tanto impacto en él.

"Hay muchos prejuicios, hay muchos pensamientos y nadie entiende realmente lo que estoy haciendo. Tener la oportunidad de escuchar que alguien te ve y realmente entiende lo que estás haciendo al cien por ciento es hermoso", señaló el actor durante la conversación.

Ante ello, Padilla volvió a respaldarlo: "Tenés que quedarte con eso, porque yo estoy segura que no sos la única que piensa eso de vos. Hay mucha gente que te escucha y le hace bien escucharte".

Brandon Gallesi recordó su paso por 'La Manada'

Días antes, Gallesi había visitado 'La Manada', donde conversó directamente con Mario Irivarren y Gerardo Pe sobre algunos comentarios realizados previamente en el programa.

"Escuché en el clip que no solo pensaste que era un personaje el que estaba haciendo o creando, sino también que había problemas psiquiátricos, y luego tú dijiste, ya quemó", señaló el actor ante los conductores del pódcast.

En esa oportunidad, también reflexionó sobre los límites del humor dentro de los espacios de entretenimiento.

"Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber respeto o tino antes de dar una opinión", afirmó.

Brandon Gallesi habla de su amistad con Cristorata

En 'No aclares que oscureces', el actor también se refirió al vínculo que mantiene con Cristorata y aseguró que ha intentado acompañarlo y aconsejarlo.

"Él es un chico muy bueno, que tiene un gran corazón, y yo se lo dije cuando me escribió para hacer stream. Le dije, hermano, voy a ir porque sé el corazón que tenés, sé que eres una buena persona", relató Gallesi.

Además, consideró que el creador de contenido todavía atraviesa un proceso de búsqueda personal.