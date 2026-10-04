FLASH ELECTORAL 2026: conoce los resultados de Ipsos y Datum en SJL, Ate, SJM, Comas y más distritos

FLASH ELECTORAL 2026: conoce los resultados de Ipsos y Datum en SJL, Ate, SJM, Comas y más distritosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este 4 de octubre, ciudadanos de Lima Metropolitana acudieron a las urnas para elegir a sus alcaldes distritales y provinciales, quienes gobernarán de 2027 a 2030. Tras el cierre de las mesas, se publicaron los primeros resultados de los distritos más importantes, incluyendo San Juan de Lurigancho, Comas, Ate y San Juan de Miraflores, entre otros.
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Resultados a Boca de Urna para Lima Metropolitana 2026, por Datum
Según datos de Datum, Rafael de López Aliaga de Renovación Popular lidera con un 31.2% para alcalde de Lima Metropolitana. Los siguientes candidatos son Francis Alisson de Avanza País con 25.2%, Carlos Bruce de Somos Perú con 15.9%, y Daniel Urresti de Podemos con 8.7%. Otros candidatos alcanzaron un 19.0%. Aquí están los resultados de los 43 distritos de Lima:
Áncon
- Pablo Ramos — 28,9% — Renovación Popular.
- Felipe Arakaki — 24,9% — Podemos Perú.
- Lauro Muñoz — 21,3% — Fuerza Popular.
- Víctor Medina — 12,4% — Progresemos.
- Otros candidatos — 12,5%.
Ate
- Manuel Vidal — 63,6% — Avanza País.
- Edde Cuellar — 12,8% — Podemos Perú.
- Elizabeth Cabezas — 12,4% — Renovación Popular.
- Mel Vilcahuamán — 4,1% — Progresemos.
- Otros candidatos — 7,1%.
Barranco
- Manuel Espinoza — 33,0% — Renovación Popular.
- Antonio Mezarina — 27,3% — Somos Perú.
- Angélica Noguerol — 14,8% — Avanza País.
- José Rodríguez — 10,6% — Libertad Popular.
- Otros candidatos — 14,3%.
Breña
- Isabel Rodríguez — 24,2% — Renovación Popular.
- Iván Chang — 21,9% — Avanza País.
- Rommel Carbajal — 12,8% — Fe en el Perú.
- Luis Ojeda — 11,7% — Somos Perú.
- Otros candidatos — 29,4%.
Carabayllo
- Nandy Córdova — 28,9% — Renovación Popular.
- Juan Espinoza — 23,5% — Alianza para el Progreso.
- Rosario Peláez — 10,6% — Somos Perú.
- Wilmer Valverde — 8,7% — Podemos Perú.
- Otros candidatos — 28,3%.
Chorrillos
- Roberto Pizarro — 29,2% — Renovación Popular.
- Ricardo Vásquez — 17,0% — Somos Perú.
- Richard Cortez — 13,0% — Avanza País.
- Henry Herrera — 11,2% — Alianza para el Progreso.
- Otros candidatos — 29,6%.
Comas
- Jean Pool Granados — 28,6% — Renovación Popular.
- Raúl Díaz — 22,1% — Avanza País.
- Mónica Acuña — 14,3% — Podemos Perú.
- Yuriko Niño de Guzmán — 9,2% — Somos Perú.
- Otros candidatos — 25,8%.
El Agustino
- Richard Soria (PR) — 39,4% — Podemos Perú.
- Víctor Salcedo — 17,8% — Alianza para el Progreso.
- Irellis Muchaypiña — 11,9% — Avanza País.
- Carmen Castillo — 9,9% — Renovación Popular.
- Otros candidatos — 21,0%.
Independencia
- Alfredo Reynaga (PR) — 25,5% — Somos Perú.
- Benigno Calderón — 24,2% — Renovación Popular.
- Gregorio Quispe — 16,9% — Podemos Perú.
- José Espejo — 6,3% — Ahora Nación.
- Otros candidatos — 27,1%.
Jesús María
- Luiz Reategui — 31,9% — Somos Perú.
- Enrique Ocrosopoma — 24,8% — Avanza País.
- Daniel Li — 21,8% — Renovación Popular.
- Jorge Quintana — 8,8% — Acción Popular.
- Otros candidatos — 12,7%.
La Molina
- Juan Carlos Zurek — 30,9% — Somos Perú.
- Sergio Castromonte — 26,5% — Avanza País.
- Lizzi Sueldo — 21,4% — Renovación Popular.
- Edmundo del Águila — 5,7% — Acción Popular.
- Otros candidatos — 15,5%.
La Victoria
- Alberto Moreno — 27,6% — Somos Perú.
- Susana Saldaña — 27,3% — Renovación Popular.
- Joe Zanabria — 20,3% — Avanza País.
- Mesías Gonzales — 5,4% — Podemos Perú.
- Otros candidatos — 19,4%.
Lince
- José Aliaga — 28,3% — Somos Perú.
- Mirtha Uribe — 27,4% — Renovación Popular.
- Luis Flores — 24,5% — Avanza País.
- Nidia Alegría — 6,4% — Ahora Nación.
- Otros candidatos — 13,4%.
Los Olivos
- Felipe Castillo A. — 26,2% — Avanza País.
- Luis Milla — 24,3% — Renovación Popular.
- Erick Melchor — 15,9% — Somos Perú.
- Felipe Castillo O. (PR) — 13,3% — Podemos Perú.
- Otros candidatos — 20,3%.
Lurigancho
- Olimpio López — 26,9% — País para Todos.
- Alfredo Mujica — 16,2% — Juntos por el Perú.
- Víctor Castillo — 12,1% — Alianza para el Progreso.
- Timoteo Nishijima — 11,4% — Renovación Popular.
- Otros candidatos — 33,4%.
Lurín
- Rosa Torrejon — 35,1% — Renovación Popular.
- Juan Marticorena (PR) — 21,8% — Alianza para el Progreso.
- Bernardo Silva — 20,1% — Somos Perú.
- Lizardo Ramos — 15,3% — Partido Popular Cristiano.
- Otros candidatos — 7,7%.
Magdalena del Mar
- Carla Robbiano — 65,4% — Avanza País.
- Víctor Paulini — 19,2% — Renovación Popular.
- Jesús Quispichuco — 7,8% — Somos Perú.
- Johan Chávez — 2,6% — Alianza para el Progreso.
- Otros candidatos — 5,0%.
¿Qué diferencia hay entre el flash electoral y el conteo de votos de la ONPE?
El flash electoral es una proyección realizada por encuestadoras como Datum e Ipsos a través de entrevistas post-votación. Estos resultados iniciales no sustituyen al conteo de votos ni determinan la elección oficial.
Los resultados oficiales los proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que irá actualizando las actas procesadas progresivamente después del escrutinio.
ONPE lanza ENLACE OFICIAL para seguimiento de voto y conteo en elecciones 2026
Mediante este enlace oficial: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/ disponible vía ONPE, los ciudadanos pueden consultar los resultados regionales y distritales a nivel nacional.