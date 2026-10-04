FLASH ELECTORAL 2026: conoce los resultados de Ipsos y Datum en SJL, Ate, SJM, Comas y más distritos

Miles de limeños participaron en las elecciones del 4 de octubre para elegir a sus representantes que servirán de 2027 a 2030.

Este 4 de octubre, ciudadanos de Lima Metropolitana acudieron a las urnas para elegir a sus alcaldes distritales y provinciales, quienes gobernarán de 2027 a 2030. Tras el cierre de las mesas, se publicaron los primeros resultados de los distritos más importantes, incluyendo San Juan de Lurigancho, Comas, Ate y San Juan de Miraflores, entre otros.





Resultados a Boca de Urna para Lima Metropolitana 2026, por Datum

Según datos de Datum, Rafael de López Aliaga de Renovación Popular lidera con un 31.2% para alcalde de Lima Metropolitana. Los siguientes candidatos son Francis Alisson de Avanza País con 25.2%, Carlos Bruce de Somos Perú con 15.9%, y Daniel Urresti de Podemos con 8.7%. Otros candidatos alcanzaron un 19.0%. Aquí están los resultados de los 43 distritos de Lima:

Áncon

Pablo Ramos — 28,9% — Renovación Popular.

Felipe Arakaki — 24,9% — Podemos Perú.

Lauro Muñoz — 21,3% — Fuerza Popular.

Víctor Medina — 12,4% — Progresemos.

Otros candidatos — 12,5%.

Ate

Manuel Vidal — 63,6% — Avanza País.

Edde Cuellar — 12,8% — Podemos Perú.

Elizabeth Cabezas — 12,4% — Renovación Popular.

Mel Vilcahuamán — 4,1% — Progresemos.

Otros candidatos — 7,1%.

Barranco

Manuel Espinoza — 33,0% — Renovación Popular.

Antonio Mezarina — 27,3% — Somos Perú.

Angélica Noguerol — 14,8% — Avanza País.

José Rodríguez — 10,6% — Libertad Popular.

Otros candidatos — 14,3%.

Breña

Isabel Rodríguez — 24,2% — Renovación Popular.

Iván Chang — 21,9% — Avanza País.

Rommel Carbajal — 12,8% — Fe en el Perú.

Luis Ojeda — 11,7% — Somos Perú.

Otros candidatos — 29,4%.

Carabayllo

Nandy Córdova — 28,9% — Renovación Popular.

Juan Espinoza — 23,5% — Alianza para el Progreso.

Rosario Peláez — 10,6% — Somos Perú.

Wilmer Valverde — 8,7% — Podemos Perú.

Otros candidatos — 28,3%.

Chorrillos

Roberto Pizarro — 29,2% — Renovación Popular.

Ricardo Vásquez — 17,0% — Somos Perú.

Richard Cortez — 13,0% — Avanza País.

Henry Herrera — 11,2% — Alianza para el Progreso.

Otros candidatos — 29,6%.

Comas

Jean Pool Granados — 28,6% — Renovación Popular.

Raúl Díaz — 22,1% — Avanza País.

Mónica Acuña — 14,3% — Podemos Perú.

Yuriko Niño de Guzmán — 9,2% — Somos Perú.

Otros candidatos — 25,8%.

El Agustino

Richard Soria (PR) — 39,4% — Podemos Perú.

Víctor Salcedo — 17,8% — Alianza para el Progreso.

Irellis Muchaypiña — 11,9% — Avanza País.

Carmen Castillo — 9,9% — Renovación Popular.

Otros candidatos — 21,0%.

Independencia

Alfredo Reynaga (PR) — 25,5% — Somos Perú.

Benigno Calderón — 24,2% — Renovación Popular.

Gregorio Quispe — 16,9% — Podemos Perú.

José Espejo — 6,3% — Ahora Nación.

Otros candidatos — 27,1%.

Jesús María

Luiz Reategui — 31,9% — Somos Perú.

Enrique Ocrosopoma — 24,8% — Avanza País.

Daniel Li — 21,8% — Renovación Popular.

Jorge Quintana — 8,8% — Acción Popular.

Otros candidatos — 12,7%.

La Molina

Juan Carlos Zurek — 30,9% — Somos Perú.

Sergio Castromonte — 26,5% — Avanza País.

Lizzi Sueldo — 21,4% — Renovación Popular.

Edmundo del Águila — 5,7% — Acción Popular.

Otros candidatos — 15,5%.

La Victoria

Alberto Moreno — 27,6% — Somos Perú.

Susana Saldaña — 27,3% — Renovación Popular.

Joe Zanabria — 20,3% — Avanza País.

Mesías Gonzales — 5,4% — Podemos Perú.

Otros candidatos — 19,4%.

Lince

José Aliaga — 28,3% — Somos Perú.

Mirtha Uribe — 27,4% — Renovación Popular.

Luis Flores — 24,5% — Avanza País.

Nidia Alegría — 6,4% — Ahora Nación.

Otros candidatos — 13,4%.

Los Olivos

Felipe Castillo A. — 26,2% — Avanza País.

Luis Milla — 24,3% — Renovación Popular.

Erick Melchor — 15,9% — Somos Perú.

Felipe Castillo O. (PR) — 13,3% — Podemos Perú.

Otros candidatos — 20,3%.

Lurigancho

Olimpio López — 26,9% — País para Todos.

Alfredo Mujica — 16,2% — Juntos por el Perú.

Víctor Castillo — 12,1% — Alianza para el Progreso.

Timoteo Nishijima — 11,4% — Renovación Popular.

Otros candidatos — 33,4%.

Lurín

Rosa Torrejon — 35,1% — Renovación Popular.

Juan Marticorena (PR) — 21,8% — Alianza para el Progreso.

Bernardo Silva — 20,1% — Somos Perú.

Lizardo Ramos — 15,3% — Partido Popular Cristiano.

Otros candidatos — 7,7%.

Magdalena del Mar

Carla Robbiano — 65,4% — Avanza País.

Víctor Paulini — 19,2% — Renovación Popular.

Jesús Quispichuco — 7,8% — Somos Perú.

Johan Chávez — 2,6% — Alianza para el Progreso.

Otros candidatos — 5,0%.

¿Qué diferencia hay entre el flash electoral y el conteo de votos de la ONPE?

El flash electoral es una proyección realizada por encuestadoras como Datum e Ipsos a través de entrevistas post-votación. Estos resultados iniciales no sustituyen al conteo de votos ni determinan la elección oficial.

Los resultados oficiales los proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que irá actualizando las actas procesadas progresivamente después del escrutinio.

ONPE lanza ENLACE OFICIAL para seguimiento de voto y conteo en elecciones 2026