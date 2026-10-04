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Ocio - ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones

Resultados ONPE 2026: conoce el LINK OFICIAL para saber quién va ganando en tu distrito y región

La ONPE ha proporcionado un enlace donde la ciudadanía puede seguir los resultados en vivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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    Resultados ONPE 2026: conoce el LINK OFICIAL para saber quién va ganando en tu distrito y región
    LINK OFICIAL para conocer los resultados de las elecciones municipales y regionales. | Composición Wapa
    Resultados ONPE 2026: conoce el LINK OFICIAL para saber quién va ganando en tu distrito y región

    ¡Atención, votantes! Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebran el 4 de octubre de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado el vínculo oficial donde las personas pueden seguir en vivo los resultados del conteo de votos y su avance por región y distrito, a partir de las 5.00 p. m.

    ONPE presenta enlace para ver el avance del conteo de votos en las Elecciones 2026

    A través del siguiente enlace oficial: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/ proporcionado por ONPE, la ciudadanía puede acceder para ver los resultados electorales a nivel regional y distrital en todo el país.

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    Resultados de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
    Resultados de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

    Aunque por ahora la plataforma no está activa, la ONPE ha señalado que desde las 5.00 p. m. se podrá visualizar los primeros resultados, coincidiendo con el cierre de los centros de votación y el comienzo del escrutinio.

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    EMR 2026: Posible segunda vuelta el 29 de noviembre si no se logra el 30% de votos

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido el 29 de noviembre como fecha para una posible segunda vuelta regional. Esta medida se implementará en aquellas zonas donde ningún candidato alcance el mínimo legal de votos necesarios para gobernador y vicegobernador.

    Conforme a la legislación electoral vigente, los gobiernos regionales se definen si una lista logra más del 30% de los votos válidos. De no ser así en las elecciones del 4 de octubre de 2026, las regiones afectadas deberán acudir nuevamente a las urnas en la fecha propuesta por el JNE.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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