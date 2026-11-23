Se anticipan anomalías térmicas en el Pacífico que excederán los 4 °C del promedio, marcando un récord hasta enero de 2027.

Las proyecciones indican que el calentamiento oceánico comenzará a disminuir, marcando un descenso térmico por El Niño hacia principios de 2027.

Las proyecciones indican que el calentamiento oceánico comenzará a disminuir, marcando un descenso térmico por El Niño hacia principios de 2027.

El fenómeno de El Niño está proyectado para intensificarse antes de comenzar a disminuir al inicio de 2027, de acuerdo con un informe del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) del 12 de noviembre. Según la entidad científica, existe una probabilidad del 79 % de que el evento alcance niveles de fuerte a muy fuerte en el primer trimestre del próximo año, momento en que comenzará a reducirse el calentamiento del océano.

Estas expectativas se deben a anomalías térmicas superiores a 4 °C por encima del promedio en el Pacífico ecuatorial oriental. Del mismo modo, la NOAA prevé un 60 % de posibilidades de que este fenómeno registre un récord histórico —con base en datos desde 1950— durante los periodos de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.

¿Qué indican las proyecciones de la NOAA para El Niño en los primeros meses de 2027?

El fenómeno El Niño comenzará a debilitarse a principios de 2027, a medida que el Índice Oceánico del Niño Relativo (RONI) —que mide el calentamiento superficial en la región Niño 3.4 en comparación con otros trópicos— disminuya de +2,53 °C (noviembre-enero) a +2,28 °C (diciembre-febrero), con una tendencia a seguir bajando en meses sucesivos.

Enero a marzo. La permanencia de El Niño es del 100% según la tabla oficial, con un índice central que baja a +1,79 °C .

La permanencia de El Niño es del según la tabla oficial, con un índice central que baja a . Febrero a abril. La continuidad del fenómeno tiene una probabilidad del 98% , siendo la intensidad moderada la categoría más probable con un 49% .

La continuidad del fenómeno tiene una probabilidad del , siendo la intensidad moderada la categoría más probable con un . Marzo a mayo. La posibilidad de que El Niño persista desciende al 80%, con un 53% de probabilidad de que sea débil.

Se proyecta que El Niño mantenga una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027. Foto: NOAA

¿Cuándo se espera el regreso de condiciones neutras en el Pacífico central en 2027?

La NOAA prevé que las condiciones neutrales regresen al Pacífico central entre abril y junio de 2027, con una probabilidad del 61%. Este estado se define según el índice RONI, que necesita fluctuar entre −0,5 °C y +0,5 °C en la región Niño 3.4.

Asimismo, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) comunicó el 13 de noviembre que la transición hacia la neutralidad ocurrirá en junio del próximo año. El comunicado detalla que se mantendrá una intensidad muy fuerte hasta febrero, tras lo cual se experimentará un descenso hacia condiciones neutrales en junio de 2027. Se anticipa que El Niño Costero, monitoreado en la región Niño 1+2, disminuirá gradualmente hasta julio.

Abril a junio. La probabilidad de continuidad de El Niño baja al 38% , mientras el índice central cae a +0,34 °C .

La probabilidad de continuidad de El Niño baja al , mientras el índice central cae a . Mayo a julio. La neutralidad alcanza su probabilidad más alta con un 75% , mientras que La Niña tiene un 13% y El Niño, un 12% .

La neutralidad alcanza su probabilidad más alta con un , mientras que La Niña tiene un y El Niño, un . Junio a agosto. Las condiciones neutrales dominan con un 61%, mientras la probabilidad de La Niña aumenta al 33%.

Razones detrás del récord de calor de El Niño en diciembre de 2026 según la ONU

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU alerta que El Niño alcanzará su “pico” en diciembre de 2026, con casi un 100 % de probabilidad de prolongarse hasta febrero de 2027. Este fenómeno oceánico generará anomalías térmicas de hasta 3,7 °C por encima de la norma en el Pacífico ecuatorial, sobrepasando las máximas registradas desde 1950 y pudiendo provocar calor extremo, sequías e inundaciones en diversas regiones.

El impacto global se debe a una inédita acumulación de calor en los mares tropicales. Celeste Saulo, directora del organismo, explicó que "las aguas que alimentan a El Niño están en sus temperaturas más altas jamás registradas, lo que significa que hay más calor que puede liberarse". Esto resultará en cambios en las precipitaciones: lluvias excesivas en el sudeste de Sudamérica y el Cuerno de África, y disminución de humedad en Centroamérica, el Caribe y el noroeste sudamericano.