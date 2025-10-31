Los jubilados de la ONP recibirán una pensión extra en diciembre de 2025, siempre que hayan cumplido con el mínimo de aportes al Sistema Nacional de Pensiones.

Diciembre traerá buenas noticias para cientos de pensionados de la ONP. Muchos desconocen que recibirán un pago adicional equivalente a una pensión completa, como parte del beneficio otorgado en Navidad y Fiestas Patrias. Esta medida busca brindar un alivio económico a los jubilados que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) durante al menos 20 años, recompensando así su trayectoria laboral con un ingreso extra al cierre del año.

Jubilados de la ONP recibirán pensión adicional: conoce desde cuándo

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los jubilados del Decreto Ley N.º 19990 y de regímenes especiales recibirán una pensión adicional en julio y diciembre sin necesidad de realizar trámites. Este beneficio se otorga a quienes acumularon 20 o más años de aportes, permitiéndoles recibir un monto equivalente a su pensión mensual.

Fermín Sáenz, coordinador de Asesoría Previsional de la ONP, explicó en el programa ONP en Línea que el depósito se efectúa automáticamente en la misma cuenta donde se abona la pensión regular, según el cronograma establecido. Además, destacó que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tienen la opción de solicitar el prorrateo de las pensiones adicionales en hasta 12 cuotas, lo que permite aumentar el ingreso mensual, aunque ya no se reciban los pagos extraordinarios en los meses de julio y diciembre.

Jubilados de la ONP acceden a bono y atención médica

Del mismo modo, el vocero destacó que todo jubilado tiene acceso a la atención médica en EsSalud desde el momento en que recibe la resolución que le otorga su pensión. “Si el jubilado tiene una emergencia, puede acudir a cualquier centro médico y señalar que es pensionista; será registrado y atendido”, precisó.

Además, Sáenz recordó que la ONP brinda a los adultos mayores la Bonificación por Edad Avanzada, otorgada automáticamente al cumplir 80 años. “Todos nuestros pensionistas de jubilación tienen derecho a la bonificación por edad avanzada. No es necesario realizar ningún trámite, ya que el otorgamiento es automático. Este bono equivale al 25% de la pensión”, subrayó.

Aportes al SNP tras jubilación serán voluntarios