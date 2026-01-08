ES OFICIAL | Gremio confirma PARO DE TRANSPORTISTAS para el 15 de enero: TODAS las empresas se unirían

Algunos gremios consideran adelantar el paro de transportistas para el 13 de enero. La fecha final se decidirá tras una reunión que se realizará hoy.

La ola de violencia contra el transporte público en Lima y Callao sigue en aumento. Nuevos ataques armados contra choferes y empresas del sector motivaron el anuncio de un paro de transportistas. Los gremios denuncian una creciente inseguridad que afecta sus labores diarias. Conoce cuándo será la paralización y todos los detalles en la siguiente nota.

Transportistas anuncian paro ante nuevos ataques en Lima y Callao

La creciente ola de violencia contra el transporte público volvió a encender las alarmas en Lima y Callao. Tras nuevos ataques armados contra choferes y empresas del sector, los principales gremios anunciaron una paralización como medida de protesta frente a la inseguridad que, aseguran, se ha intensificado en las últimas semanas.

Según denunció el dirigente Martín Ojeda, en solo tres días se han registrado al menos seis atentados, que incluyen agresiones a distintas empresas y hechos de extrema gravedad como ataques con explosivos, ocurridos incluso meses atrás. Este escenario llevó a los transportistas a evaluar una respuesta contundente ante lo que consideran falta de acción por parte del Estado.

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Rau Rau, confirmó que el gremio acordó acatar un paro general como respuesta directa a los recientes actos delictivos contra los conductores del servicio urbano.

"Lamentablemente, nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Prácticamente, como ya terminó el estado de emergencia en diciembre, el Gobierno dijo que iba a ampliarlo, pero parece que no lo toma. Ese es un tema. Por eso que nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste", dijo en entrevista con RPP.

La medida busca visibilizar el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores del sector y exigir acciones concretas para frenar la criminalidad.

¿Qué día se realizará el paro de transportistas?

Aunque inicialmente se anunció el 15 de enero como fecha principal, otros gremios evalúan adelantar la paralización. En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, informó que propondrá realizar el paro el martes 13 de enero, con la participación de diversas agrupaciones.

Además, indicó que se vienen realizando coordinaciones para ampliar la protesta, no solo como un llamado de atención a las autoridades, sino también para alertar a la ciudadanía sobre la gravedad del problema.