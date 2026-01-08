El Reniec ofrece un sistema digital para rastrear el estado del Documento Nacional de Identidad (DNI) sin necesidad de acudir a una oficina.

¿Cómo consultar el estado de tu trámite de DNI? | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pone a disposición de los ciudadanos un sistema digital que permite hacer seguimiento al trámite del Documento Nacional de Identidad. A través de esta plataforma, es posible conocer en qué etapa se encuentra la emisión del DNI, ya sea azul, electrónico o el DNI amarillo para menores de edad, sin necesidad de acudir a una oficina. Mira cómo puedes hacerlo.

Pasos para consultar el estado de tu DNI

Accede al enlace oficial habilitado por Reniec. Ubica y selecciona la opción “Consulta por: Documento Nacional de Identificación – DNI”. Ingresa el número de DNI o el número de solicitud, según el dato que tengas disponible. Presiona el botón “CONSULTAR” para visualizar el estado actualizado de tu trámite.

¿Qué estados puede mostrar el sistema?

La plataforma detalla las distintas fases por las que atraviesa el trámite del DNI. Puede aparecer como Iniciado, cuando el proceso ha sido registrado; En proceso, etapa que se divide en seis fases internas; En agencia, lo que indica que el documento ya se encuentra en el Centro de Atención del Reniec; o Entregado, si el ciudadano ya recogió su DNI.

En los casos de Observado o Anulado, Reniec recomienda comunicarse con su asistente virtual vía WhatsApp al número 990182569 o llamar a los teléfonos (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900, para recibir orientación.

Datos necesarios antes de iniciar la consulta

Antes de ingresar a la plataforma, es importante contar con el número de DNI o el número de solicitud del trámite. El sistema solicitará elegir una de estas dos opciones para acceder a la información correspondiente y conocer el estado actualizado del documento.

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción del DNI electrónico 3.0?

El Documento Nacional de Identidad electrónico 3.0 se ha convertido en el único formato vigente para realizar trámites tanto presenciales como digitales en el país. Con la eliminación definitiva del DNI azul y del DNI amarillo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) impulsa la migración total hacia esta versión moderna, que incorpora mayores niveles de seguridad y tecnología.

Como parte de este proceso, la entidad mantiene una campaña que permite acceder al DNI electrónico 3.0 a un precio reducido, una oportunidad que busca facilitar el acceso a este documento clave para millones de ciudadanos.

De acuerdo con lo informado por Reniec, los ciudadanos podrán solicitar el DNI electrónico 3.0 por S/30 hasta el 12 de abril de 2026. La ampliación del plazo responde a la necesidad de garantizar que un mayor número de peruanos cuente con este documento antes de las elecciones generales programadas para ese año.